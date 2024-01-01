сегодня



JOE PERRY не исключает новой музыки от AEROSMITH



JOE PERRY в недавнем интервью так ответил на возможность появления нового от AEROSMITH:



«Такая возможность определенно есть. Я знаю, что у Steven'a точно что-то припасено, так что посмотрим. Сейчас я пишу материал для нового альбома HOLLYWOOD VAMPIRES, но после этого... Определенно, мы будем делать пересводить ранние записи AEROSMITH и найдем несколько интересных ауттейков, так что будет интересно взглянуть на эти вещи».







+0 -0



просмотров: 261

