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Барабанщик AEROSMITH прикрывает кофейную лавочку



Joey Kramer опубликовал следующее сообщение:



«Всем верным покупателям Rockin' & Roastin' и прочим любителям хорошего кофе - с глубокой печалью мы вынуждены принять решение о закрытии бизнеса Rockin & Roastin' Coffee.



После долгих лет работы над восстановлением нашего бизнеса после разрушительного воздействия COVID, значительного увеличения стоимости ведения дел и трагической, болезненной потери моей жены Линды, у нас просто нет другой реальной альтернативы, кроме как закрыть наши двери.



Мы выполним все заказы, полученные до 30 ноября, но не будем принимать заказы после этого.



С огромной благодарностью и любовью ко всем вам, Joey Kramer».











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