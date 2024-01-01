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*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 46
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 33
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 27
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 23
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
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Aerosmith

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1 дек 2024 : 		 Барабанщик AEROSMITH прикрывает кофейную лавочку

28 окт 2024 : 		 Новые фигурки AEROSMITH

15 окт 2024 : 		 Басист AEROSMITH дебютировал с CLOSE ENEMIES

5 окт 2024 : 		 CHRIS ROBINSON понимает решение AEROSMITH

26 сен 2024 : 		 Басист AEROSMITH работает с новой группой

14 сен 2024 : 		 AEROSMITH отметят юбилей Pump

31 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Над группой не первый раз сгустились тучки»

25 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Мы не знаем, что ждёт нас в будущем, но гастролей в нём не будет»

11 авг 2024 : 		 Последний концерт AEROSMITH в 4К

6 авг 2024 : 		 JOE PERRY не исключает новой музыки от AEROSMITH

3 авг 2024 : 		 AEROSMITH завязывают с концертами

15 июл 2024 : 		 KELLY CLARKSON исполняет AEROSMITH

8 апр 2024 : 		 Лимитированный винил от AEROSMITH

6 апр 2024 : 		 Вышла новая книга про AEROSMITH

4 фев 2024 : 		 Участник RUN-DMC о совместной песне с AEROSMITH: «Мы думали, что это разрушит нашу карьеру»

30 дек 2023 : 		 JOE PERRY надеется, что AEROSMITH продолжат тур

8 дек 2023 : 		 AEROSMITH набрали миллиард

29 сен 2023 : 		 AEROSMITH переносят тур

24 сен 2023 : 		 DESMOND CHILD о своём вкладе в создание песни AEROSMITH "Dude (Looks Like A Lady)"

14 сен 2023 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH

12 сен 2023 : 		 У вокалиста AEROSMITH проблема с вокалом

11 сен 2023 : 		 AEROSMITH исполнили песню JOE PERRY впервые за почти 30 лет

8 сен 2023 : 		 Видео с выступления AEROSMITH

4 сен 2023 : 		 AEROSMITH открыли прощальный тур

1 сен 2023 : 		 AEROSMITH стали первыми

17 авг 2023 : 		 CHRIS DAUGHTRY заявил, что мог оказаться в AEROSMITH
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Барабанщик AEROSMITH прикрывает кофейную лавочку



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Joey Kramer опубликовал следующее сообщение:

«Всем верным покупателям Rockin' & Roastin' и прочим любителям хорошего кофе - с глубокой печалью мы вынуждены принять решение о закрытии бизнеса Rockin & Roastin' Coffee.

После долгих лет работы над восстановлением нашего бизнеса после разрушительного воздействия COVID, значительного увеличения стоимости ведения дел и трагической, болезненной потери моей жены Линды, у нас просто нет другой реальной альтернативы, кроме как закрыть наши двери.

Мы выполним все заказы, полученные до 30 ноября, но не будем принимать заказы после этого.

С огромной благодарностью и любовью ко всем вам, Joey Kramer».






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