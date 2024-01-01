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Басист AEROSMITH: «Над группой не первый раз сгустились тучки»



TOM HAMILTON в интервью AARP ответил на вопрос о том, насколько велика надежда на будущую деятельность AEROSMITH по шкале от 1 до 10, где 1 — это «сомнительно, что мы будем что-то делать», а 10 — «да, мы будем что-то делать»:



«По шкале надежд я нахожусь где-то между 7 и 9. С этого момента мы не будем участвовать в турах, но у меня всегда есть надежда, что появятся другие возможности. Это уже не первый раз, когда на нашем горизонте сгущаются чёрные тучи, но каким-то образом солнце всё же выходит. Время и надежда — это всё, что у нас есть на данный момент».



Когда его спросили о возможности проведения новых серий концертов AEROSMITH в Лас-Вегасе, Tom сказал, что, хотя ему понравилось время, проведённое группой в Городе Грехов, он сомневается, что в будущем что-то подобное повторится вновь. Он также, похоже, отвергает идею о том, что AEROSMITH могут записать новый альбом, заявив, что пока что не было никаких разговоров о возвращении в студию спустя 12 лет после того, как музыканты выпустили свой последний диск "Music From Another Dimension!". Несмотря на то, что группа больше никогда не будет гастролировать, он заявил, что не теряет надежды на то, что он и его коллеги по группе смогут сохранить AEROSMITH:



«Steven умеет преодолевать трудности, подобные этой. Он уже делал это раньше. Как знать... Мы не будем гастролировать, но есть много других способов сохранить AEROSMITH в рабочем состоянии».







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