Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 52
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 26
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
*DJ SLIPKNOT немного угорел 20
*Лидер ANNIHILATOR о том, как не попал в METALLICA 18
*Вокалистка NERVOSA: «Новый состав изменил для меня всё!» 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 52
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
[= ||| все новости группы



*

Aerosmith

*



31 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Над группой не первый раз сгустились тучки»

25 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Мы не знаем, что ждёт нас в будущем, но гастролей в нём не будет»

11 авг 2024 : 		 Последний концерт AEROSMITH в 4К

6 авг 2024 : 		 JOE PERRY не исключает новой музыки от AEROSMITH

3 авг 2024 : 		 AEROSMITH завязывают с концертами

15 июл 2024 : 		 KELLY CLARKSON исполняет AEROSMITH

8 апр 2024 : 		 Лимитированный винил от AEROSMITH

6 апр 2024 : 		 Вышла новая книга про AEROSMITH

4 фев 2024 : 		 Участник RUN-DMC о совместной песне с AEROSMITH: «Мы думали, что это разрушит нашу карьеру»

30 дек 2023 : 		 JOE PERRY надеется, что AEROSMITH продолжат тур

8 дек 2023 : 		 AEROSMITH набрали миллиард

29 сен 2023 : 		 AEROSMITH переносят тур

24 сен 2023 : 		 DESMOND CHILD о своём вкладе в создание песни AEROSMITH "Dude (Looks Like A Lady)"

14 сен 2023 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH

12 сен 2023 : 		 У вокалиста AEROSMITH проблема с вокалом

11 сен 2023 : 		 AEROSMITH исполнили песню JOE PERRY впервые за почти 30 лет

8 сен 2023 : 		 Видео с выступления AEROSMITH

4 сен 2023 : 		 AEROSMITH открыли прощальный тур

1 сен 2023 : 		 AEROSMITH стали первыми

17 авг 2023 : 		 CHRIS DAUGHTRY заявил, что мог оказаться в AEROSMITH

21 июн 2023 : 		 JOE PERRY не уверен, что будет ещё один альбом AEROSMITH

20 июн 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза AEROSMITH

6 май 2023 : 		 AEROSMITH едут в прощальный тур без Joey

5 май 2023 : 		 AEROSMITH готовят сборник лучшего

15 апр 2023 : 		 AEROSMITH планируют новый тур

30 дек 2022 : 		 Аттракцион AEROSMITH закрывают
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист AEROSMITH: «Над группой не первый раз сгустились тучки»



zoom
TOM HAMILTON в интервью AARP ответил на вопрос о том, насколько велика надежда на будущую деятельность AEROSMITH по шкале от 1 до 10, где 1 — это «сомнительно, что мы будем что-то делать», а 10 — «да, мы будем что-то делать»:

«По шкале надежд я нахожусь где-то между 7 и 9. С этого момента мы не будем участвовать в турах, но у меня всегда есть надежда, что появятся другие возможности. Это уже не первый раз, когда на нашем горизонте сгущаются чёрные тучи, но каким-то образом солнце всё же выходит. Время и надежда — это всё, что у нас есть на данный момент».

Когда его спросили о возможности проведения новых серий концертов AEROSMITH в Лас-Вегасе, Tom сказал, что, хотя ему понравилось время, проведённое группой в Городе Грехов, он сомневается, что в будущем что-то подобное повторится вновь. Он также, похоже, отвергает идею о том, что AEROSMITH могут записать новый альбом, заявив, что пока что не было никаких разговоров о возвращении в студию спустя 12 лет после того, как музыканты выпустили свой последний диск "Music From Another Dimension!". Несмотря на то, что группа больше никогда не будет гастролировать, он заявил, что не теряет надежды на то, что он и его коллеги по группе смогут сохранить AEROSMITH:

«Steven умеет преодолевать трудности, подобные этой. Он уже делал это раньше. Как знать... Мы не будем гастролировать, но есть много других способов сохранить AEROSMITH в рабочем состоянии».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 203

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом