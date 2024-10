5 окт 2024



CHRIS ROBINSON понимает решение AEROSMITH



Вокалист THE BLACK CROWES CHRIS ROBINSON в программе Trunk Nation With Eddie Trunk обсудил решение AEROSMITH завязать с гастролями:



«Мы любим AEROSMITH. Они всегда были очень добры к THE BLACK CROWES, и это одна из наших любимых рок-групп. И тур получился таким, что было очень круто участвовать в нем, и это устраивало нас по целому ряду параметров. Поэтому, когда в прошлом году его отменили, мы подумали: «Ладно». Это немного подкосило нас, потому что мы уже были готовы. Так что в этом году мы просто... Я имею в виду, я разочарован больше как фанат, потому что мы крутые. У нас есть свой собственный мир. У нас есть своя жизнь, THE BLACK [CROWES], у нас есть свои люди, и о нас заботятся. И у нас еще многое впереди, даже спустя 30 лет. Было ли нам грустно? Определенно. Но я также, как я уже сказал, расстроен, потому что я люблю эту группу и был рад их видеть. Но мне все понятно. Люди говорят: «Ну, вот же Mick Jagger [THE ROLLING STONES] занимается этим». А я, типа, ну, есть только один Steven Tyler. А вот Mick Jagger, чувак. Конечно, Mick Jagger все еще продолжает выступать. Он как фрик из фриков. Он же, мать твою, Mick Jagger! Поэтому я понимаю, что если Steven считает, что просто не может сделать все как нужно, то у него болит душа. Но я также понимаю, что все давление ложится на певца. И вы послушайте его, он не поет под фонограмму. Когда он выходит и исполняет «Back In The Saddle», «BAAAACK», ты такой: «Господи, чувак». На последнем шоу в Лонг-Айленде, которое было третьим в туре в прошлом году, у нас у всех был люкс, чтобы пойти посмотреть шоу. Мы в Нью-Йорке, у нас много друзей и родственников, так что мы все... Мы сделали свое шоу. У нас было отличное шоу. Мы все поднялись в люкс, чтобы посмотреть их. Я сидел рядом с Rich [Robinson, гитарист THE BLACK CROWES], и они звучали невероятно. Я такой: «Вау!» В общем, я понимаю. Мы любим их. Мы любим Steven'а. Я надеюсь, что это не последний раз, и они смогут что-то сделать в будущем. Но я также понимаю давление. Я также понимаю, когда твое тело — это твой инструмент. И это просто факт — тебе 76 лет».







+0 -0



просмотров: 125