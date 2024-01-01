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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 78
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 63
*JON BON JOVI спас женщину 48
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
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Aerosmith

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|||| 14 сен 2024

AEROSMITH отметят юбилей Pump



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AEROSMITH в честь 35-летия альбома PUMP выпустят 1989 копий специального цветного винила с бонус-синглом — релиз будет доступен с четвертого октября:

"Young Lust"
"F.I.N.E."
"Going Down/Love In An Elevator"
"Monkey On My Back"
"Water Song/Janie’s Got A Gun"
"Dulcimer Stomp/The Other Side"
"My Girl"
"Don’t Get Mad, Get Even"
"Hoodoo/Voodoo Medicine Man"
"What It Takes"


Bonus 7":


"Deuces Are Wild"
"Ain’t Enough"

AEROSMITH Celebrates 35th Anniversary Of Pump With Limited Edition Colored Vinyl




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