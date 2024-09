14 сен 2024



AEROSMITH отметят юбилей Pump



AEROSMITH в честь 35-летия альбома PUMP выпустят 1989 копий специального цветного винила с бонус-синглом — релиз будет доступен с четвертого октября:



"Young Lust"

"F.I.N.E."

"Going Down/Love In An Elevator"

"Monkey On My Back"

"Water Song/Janie’s Got A Gun"

"Dulcimer Stomp/The Other Side"

"My Girl"

"Don’t Get Mad, Get Even"

"Hoodoo/Voodoo Medicine Man"

"What It Takes"





Bonus 7":





"Deuces Are Wild"

"Ain’t Enough"







