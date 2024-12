сегодня



Видео с выступления AEROSMITH 1997 года



Видео с выступления AEROSMITH, состоявшееся в рамках 2 Meter Sessions в 1997 году, где были исполнены четыре трека: "Rats In The Cellar", "Love In An Elevator", "Taste Of India" и "Pink", доступно ниже.







