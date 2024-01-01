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*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 99
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 35
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 24
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 23
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 20
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Aerosmith

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Видео с выступления AEROSMITH 1997 года



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Видео с выступления AEROSMITH, состоявшееся в рамках 2 Meter Sessions в 1997 году, где были исполнены четыре трека: "Rats In The Cellar", "Love In An Elevator", "Taste Of India" и "Pink", доступно ниже.

AEROSMITH - Four Song 1997 Pro-Shot Performance On Holland's 2 Meter Sessions Surfaces On YouTube




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