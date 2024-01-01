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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 29
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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 29
*Новое видео DREAM THEATER 22
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 17
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
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Aerosmith

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15 окт 2024 : 		 Басист AEROSMITH дебютировал с CLOSE ENEMIES

5 окт 2024 : 		 CHRIS ROBINSON понимает решение AEROSMITH

26 сен 2024 : 		 Басист AEROSMITH работает с новой группой

14 сен 2024 : 		 AEROSMITH отметят юбилей Pump

31 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Над группой не первый раз сгустились тучки»

25 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Мы не знаем, что ждёт нас в будущем, но гастролей в нём не будет»

11 авг 2024 : 		 Последний концерт AEROSMITH в 4К

6 авг 2024 : 		 JOE PERRY не исключает новой музыки от AEROSMITH

3 авг 2024 : 		 AEROSMITH завязывают с концертами

15 июл 2024 : 		 KELLY CLARKSON исполняет AEROSMITH

8 апр 2024 : 		 Лимитированный винил от AEROSMITH

6 апр 2024 : 		 Вышла новая книга про AEROSMITH

4 фев 2024 : 		 Участник RUN-DMC о совместной песне с AEROSMITH: «Мы думали, что это разрушит нашу карьеру»

30 дек 2023 : 		 JOE PERRY надеется, что AEROSMITH продолжат тур

8 дек 2023 : 		 AEROSMITH набрали миллиард

29 сен 2023 : 		 AEROSMITH переносят тур

24 сен 2023 : 		 DESMOND CHILD о своём вкладе в создание песни AEROSMITH "Dude (Looks Like A Lady)"

14 сен 2023 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH

12 сен 2023 : 		 У вокалиста AEROSMITH проблема с вокалом

11 сен 2023 : 		 AEROSMITH исполнили песню JOE PERRY впервые за почти 30 лет

8 сен 2023 : 		 Видео с выступления AEROSMITH

4 сен 2023 : 		 AEROSMITH открыли прощальный тур

1 сен 2023 : 		 AEROSMITH стали первыми

17 авг 2023 : 		 CHRIS DAUGHTRY заявил, что мог оказаться в AEROSMITH

21 июн 2023 : 		 JOE PERRY не уверен, что будет ещё один альбом AEROSMITH

20 июн 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза AEROSMITH
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|||| сегодня

Басист AEROSMITH дебютировал с CLOSE ENEMIES



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Группа CLOSE ENEMIES, в состав которой входит Tom Hamilton, дебютировала на сцене 11 октября в Eastside Bowl, Nashville, Tennessee.










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