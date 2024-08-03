3 авг 2024



AEROSMITH завязывают с концертами



В 1970 году искра вдохновения превратилась в AEROSMITH. Благодаря вам, нашей Голубой армии, эта искра разгорелась и горит вот уже более пяти десятилетий. Некоторые из вас были с нами с самого начала, и все вы — причина, по которой мы вошли в историю рок-н-ролла. Для нас было огромной честью в своей жизни, что наша музыка стала частью вашей. В каждом клубе, в каждом масштабном турне, в торжественные и приватные моменты вы отводили нам место в саундтреке вашей жизни.



Мы всегда хотели поразить вас своим выступлением. Как вы знаете, голос Steven'a —это инструмент, подобного которому нет. Он несколько месяцев неустанно работал над тем, чтобы вернуть свой голос к тому состоянию, в котором он находился до травмы. Мы видели, как он борется с трудностями, несмотря на то, что рядом с ним работает лучшая медицинская команда. К сожалению, стало ясно, что полное восстановление после травмы голоса невозможно. Мы приняли сложное и тяжёлое, но необходимое решение — как группа братьев — уйти с гастрольных площадок.



Мы бесконечно благодарны всем, кто был готов отправиться с нами в путь в последний раз. Мы благодарны нашей команде экспертов, нашей невероятной команде и тысячам талантливых людей, которые сделали наши исторические поездки возможными. И наконец, спасибо вам — лучшим фанатам на планете Земля. Слушайте нашу музыку громко, сейчас и всегда. Мечтайте дальше. Вы сделали наши мечты реальностью!











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