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Басист AEROSMITH: «Мы не знаем, что ждёт нас в будущем, но гастролей в нём не будет»



TOM HAMILTON в недавнем интервью с Charlie Kendall's Metalshop прокомментировал недавнее решение группы завязать с гастролями:



«Для начала позвольте мне прояснить некоторую информацию о травме Steven'а. В сентябре прошлого года мы давали третий концерт в рамках прощального тура "Peace Out". Во время исполнения третьей песни Steven упал, что привело к повреждению гортани. Каким-то чудесным образом он допел до конца того выступления. Не спрашивайте меня как. Это свидетельство его силы и желания подарить людям то, ради чего они пришли. Его травма - не из тех случаев, когда он сорвал себе голос, сделав что-то не так. Он шёл на поправку и работал над собой, чтобы снова отправиться в тур, но это оказалось невозможным. Мы не знаем, что ждёт нас в будущем, но гастролей в нём не будет».



На вопрос о том, было ли решение о завершении гастролей принято менеджментом, а не самими участниками группы, Tom ответил:



«Решение было принято командой, в которую входит как сама группа, так и наш преданный менеджмент».



Он также отметил, что «великолепная дорожная команда AEROSMITH и все, кто работает на группу, были проинформированы о решении группы в течение одного-двух дней».



Tom также исключил возможность того, что AEROSMITH будут продолжать выступать с другим вокалистом, возможность чего серьёзно рассматривалась полтора десятилетия назад, когда AEROSMITH рассорились с Tylor'ом после отмены тура и заявленного Steven'ом намерения работать в течение двух лет над сольным проектом. Впоследствии Tyler попал в реабилитационный центр из-за пристрастия к болеутоляющим.



«Не было никаких разговоров о том, чтобы отправиться в тур с другим вокалистом. Я не могу себе этого представить».



На вопрос о том, что он будет делать теперь, когда AEROSMITH больше не гастролируют, Tom ответил:



«Я уверен, что у каждого из нас будущее тесно связано с музыкой, и эта музыка проявит себя особенным образом, о котором мы еще сами не знаем. Я играю в группе с несколькими хорошими друзьями. У нас есть куча действительно хороших песен, и мы надеемся, что скоро выпустим их и, надеюсь, дадим несколько концертов».







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