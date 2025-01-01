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*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
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Aerosmith

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|||| 12 янв 2025

Басист AEROSMITH: «Мы можем что-то еще сделать, но есть большое "если"»



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TOM HAMILTON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, возможно ли новое появление AEROSMITH на сцене:

«Процесс исцеления Steven'a идет очень, очень хорошо, но он идет в своем собственном темпе. Может быть, AEROSMITH и сделают что-то в будущем, но это большое «если», и последнее, что я хочу совершать, так это пытаться подтолкнуть в этом направлении Steven'а. Если мы и будем что-то делать в будущем, то инициатива будет исходить от него».




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