12 янв 2025



Басист AEROSMITH: «Мы можем что-то еще сделать, но есть большое "если"»



TOM HAMILTON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, возможно ли новое появление AEROSMITH на сцене:



«Процесс исцеления Steven'a идет очень, очень хорошо, но он идет в своем собственном темпе. Может быть, AEROSMITH и сделают что-то в будущем, но это большое «если», и последнее, что я хочу совершать, так это пытаться подтолкнуть в этом направлении Steven'а. Если мы и будем что-то делать в будущем, то инициатива будет исходить от него».







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