Последний концерт AEROSMITH в 4К



Видео последнего концерта AEROSMITH, который состоялся девятого сентября на UBS Arena, Elmont, New York, доступно для просмотра ниже:



0:00:00 (Opening)

0:01:27 Back In The Saddle

0:06:12 Walking The Dog

0:09:48 Rag Doll

0:14:24 Livin' On The Edge

0:21:18 Janie's Got A Gun

0:26:40 No More No More

0:31:34 Cryin'

0:37:00 Adam's Apple

0:42:03 Seasons Of Wither

0:47:58 Movin' Out

0:53:37 Love In An Elevator

0:59:58 Bright Light Fright

1:02:41 I Don't Want To Miss A Thing

1:07:07 Rats In The Cellar

1:16:58 Sweet Emotion

1:24:35 Toys In The Attic

1:32:37 (Encore)

1:33:38 Dream On

1:38:23 Walk This Way

1:43:34 Happy Birthday Joe Perry







