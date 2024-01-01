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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 37
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
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Aerosmith

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Последний концерт AEROSMITH в 4К



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Видео последнего концерта AEROSMITH, который состоялся девятого сентября на UBS Arena, Elmont, New York, доступно для просмотра ниже:

0:00:00 (Opening)
0:01:27 Back In The Saddle
0:06:12 Walking The Dog
0:09:48 Rag Doll
0:14:24 Livin' On The Edge
0:21:18 Janie's Got A Gun
0:26:40 No More No More
0:31:34 Cryin'
0:37:00 Adam's Apple
0:42:03 Seasons Of Wither
0:47:58 Movin' Out
0:53:37 Love In An Elevator
0:59:58 Bright Light Fright
1:02:41 I Don't Want To Miss A Thing
1:07:07 Rats In The Cellar
1:16:58 Sweet Emotion
1:24:35 Toys In The Attic
1:32:37 (Encore)
1:33:38 Dream On
1:38:23 Walk This Way
1:43:34 Happy Birthday Joe Perry




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