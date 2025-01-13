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*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 57
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Aerosmith

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Сборник AEROSMITH вновь в чартах



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По сообщению Forbes, сборник лучших песен AEROSMITH вновь попал в чарты:

«В этом чарте Billboard не так много конкурентов, как в прошлом месяце, так как праздничные мелодии ушли на второй план — даже в чартах, посвященных только хард-року, - и благодаря этому Aerosmith набирают значительные обороты.

На этой неделе «Greatest Hits» возвращается в Топ-10 чарта « Top Hard Rock Albums». Самая продаваемая компиляция взлетела с #14 на #8, а также вернулась в пару других чартов.

Сборник хитов Aerosmith вернулся в «Billboard 200», список самых продаваемых альбомов всех стилей в США. В этом рейтинге «Greatest Hits» вернулся на 170-ю строчку, благодаря более чем 8 600 эквивалентным единицам продаж.

В чарте «Top Rock & Alternative Albums» «Greatest Hits» демонстрирует еще более высокие результаты. Там он снова становится лауреатом Топ-40, заняв 37-ю строчку».

AEROSMITH's Bestselling Album And Career-Defining Hit Return To Billboard Charts




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