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Сборник AEROSMITH вновь в чартах



По сообщению Forbes, сборник лучших песен AEROSMITH вновь попал в чарты:



«В этом чарте Billboard не так много конкурентов, как в прошлом месяце, так как праздничные мелодии ушли на второй план — даже в чартах, посвященных только хард-року, - и благодаря этому Aerosmith набирают значительные обороты.



На этой неделе «Greatest Hits» возвращается в Топ-10 чарта « Top Hard Rock Albums». Самая продаваемая компиляция взлетела с #14 на #8, а также вернулась в пару других чартов.



Сборник хитов Aerosmith вернулся в «Billboard 200», список самых продаваемых альбомов всех стилей в США. В этом рейтинге «Greatest Hits» вернулся на 170-ю строчку, благодаря более чем 8 600 эквивалентным единицам продаж.



В чарте «Top Rock & Alternative Albums» «Greatest Hits» демонстрирует еще более высокие результаты. Там он снова становится лауреатом Топ-40, заняв 37-ю строчку».







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