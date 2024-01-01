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Aerosmith

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Басист AEROSMITH работает с новой группой



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TOM HAMILTON в недавнем интервью вновь коснулся темы ухода AEROSMITH со сцены:

«Я был удивлён, но не шокирован, когда узнал новости. Когда Steven упал, он ударился о перила и повредил гортань. Я до сих пор не могу поверить, что он закончил шоу. Это не первый раз, когда он получал травму во время шоу и справлялся с ней. Я знаю, как усердно он работал над лечением и готовился снова отправиться в тур, но это оказалось невозможным».

На вопрос о том, в каком состоянии сейчас находится AEROSMITH, Tom ответил:

«Это был удар в самое нутро — мы поняли, что наши гастрольные дни закончились. Может быть, когда-нибудь мы снова сможем что-то сделать, но это не будет турне. Я играю в группе, которую мы называем CLOSE ENEMIES. Мы записали кучу убойных песен и всё ближе к тому, чтобы решить, как мы их выпустим. Не могу дождаться этого момента!»




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