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Papa Roach

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29 янв 2019 : 		 Новая награда PAPA ROACH

14 дек 2018 : 		 Новая песня PAPA ROACH

17 ноя 2018 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

7 окт 2018 : 		 Новое видео PAPA ROACH

27 сен 2018 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом альбоме

5 сен 2018 : 		 PAPA ROACH: «85% альбома готово!»

21 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH

9 авг 2018 : 		 У PAPA ROACH есть 13-14 песен

30 мар 2018 : 		 Новое видео PAPA ROACH

15 фев 2018 : 		 Новое видео PAPA ROACH

5 фев 2018 : 		 Новое видео PAPA ROACH

25 дек 2017 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 ноя 2017 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Меня немного раздражают те, кто снимает видео на концертах»

9 окт 2017 : 		 У PAPA ROACH уже есть пять — шесть новых тем

7 окт 2017 : 		 PAPA ROACH выпустили ЕР

25 сен 2017 : 		 PAPA ROACH исполнили кавер LINKIN PARK

22 сен 2017 : 		 Обучающее видео от PAPA ROACH

16 авг 2017 : 		 Новое видео PAPA ROACH

31 июл 2017 : 		 Акустика от PAPA ROACH

29 июн 2017 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Многие не любят Fred'a Durst'a»

28 июн 2017 : 		 Новое видео PAPA ROACH

11 июн 2017 : 		 PAPA ROACH уже думают о новом материале

8 июн 2017 : 		 Новое видео PAPA ROACH

29 май 2017 : 		 Новая песня PAPA ROACH

20 май 2017 : 		 Новый альбом PAPA ROACH доступен для прослушивания

13 май 2017 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH
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Новая награда PAPA ROACH



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PAPA ROACH получили награду "Billion Streams" от сервиса Pandora за то, что песни из их альбомов были прослушаны более чем два миллиарда раз. Награда была вручена 24 января в зале Roxy, где группа три вечера подряд играла концерты в честь выхода нового альбома "Who Do You Trust?".

«Мы очень рады стать миллиардерами Pandora. То, что нас поддерживают поклонники на протяжении всех этих лет имеет огромное значение для каждого из участников группы и Pandora дает возможность потоково слушать все, что им интересно. Мы благодарны нашим фанатам и Pandora — лайк PAPA ROCAH!»



PAPA ROACH Hits Milestone With Two Billion Streams



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