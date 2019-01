сегодня



Новая награда PAPA ROACH



PAPA ROACH получили награду "Billion Streams" от сервиса Pandora за то, что песни из их альбомов были прослушаны более чем два миллиарда раз. Награда была вручена 24 января в зале Roxy, где группа три вечера подряд играла концерты в честь выхода нового альбома "Who Do You Trust?".



«Мы очень рады стать миллиардерами Pandora. То, что нас поддерживают поклонники на протяжении всех этих лет имеет огромное значение для каждого из участников группы и Pandora дает возможность потоково слушать все, что им интересно. Мы благодарны нашим фанатам и Pandora — лайк PAPA ROCAH!»











