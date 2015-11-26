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Новое видео PAPA ROACH



PAPA ROACH представили видео к композиции "Swerve", которая была записана при участии вокалиста FEVER 333 Jason Aalon Butler и рэпера Sueco и должна войти в новую студийную работу коллектива.







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