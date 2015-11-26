Видео с текстом от PAPA ROACH

PAPA ROACH опубликовали официальное видео с текстом на песню "Born For Greatness (Cymek Remix)". Эта песня взята из альбома "Greatest Hits Vol. 2 - The Better Noise Years", выпущенного 19 марта на Better Noise Music.
Трек-лист:
01. Born For Greatness (Remastered 2020)
02. Help (Remastered 2020)
03. Elevate (Remastered 2020)
04. Come Around (Remastered 2020)
05. Broken As Me (feat. Danny Worsnop of Asking Alexandria)*
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).