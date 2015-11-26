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Papa Roach

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10 апр 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

6 апр 2021 : 		 PAPA ROACH сводят альбом

30 мар 2021 : 		 Новую музыку PAPA ROACH ждите летом

25 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Чем глубже мы погружались в процесс, тем больше хотели в кроличью норку»

24 мар 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

23 мар 2021 : 		 Стрим от PAPA ROACH

16 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Новая пластинка снесёт многим крышу!»

24 фев 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы ничего не выпустим до 2022 года»

23 фев 2021 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA в треке PAPA ROACH

28 янв 2021 : 		 Звезда TikTok в новой версии песни PAPA ROACH

4 янв 2021 : 		 История "Lat Resort" PAPA ROACH

25 дек 2020 : 		 Новый ЕР PAPA ROACH доступен для прослушивания

26 ноя 2020 : 		 PAPA ROACH записали 15 демо

13 ноя 2020 : 		 Новое видео PAPA ROACH

6 ноя 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH

28 окт 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH

5 окт 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Став отцом, я поменял взгляды на жизнь»

30 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

13 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

29 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

24 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

14 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

27 июн 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

25 июн 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Я — с моими цветными братьями и сёстрами!»

23 июн 2020 : 		 Обновленная версия от PAPA ROACH

21 июн 2020 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2021
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|||| 10 апр 2021

Видео с текстом от PAPA ROACH



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PAPA ROACH опубликовали официальное видео с текстом на песню "Born For Greatness (Cymek Remix)". Эта песня взята из альбома "Greatest Hits Vol. 2 - The Better Noise Years", выпущенного 19 марта на Better Noise Music.

Трек-лист:

01. Born For Greatness (Remastered 2020)

02. Help (Remastered 2020)

03. Elevate (Remastered 2020)

04. Come Around (Remastered 2020)

05. Broken As Me (feat. Danny Worsnop of Asking Alexandria)*

06. Falling Apart (Remastered 2020)

07. Who Do You Trust? (Remastered 2020)

08. Gravity (feat. Maria Brink) (Remastered 2020)

09. American Dreams (Remastered 2020)

10. Face Everything And Rise (Remastered 2020)

11. Periscope (feat. Skylar Grey) (Remastered 2020)

12. Still Swingin' (Remastered 2020)

13. The Ending (Remastered 2020)

14. Burn (Remastered 2020)

15. Kick In The Teeth (Remastered 2020)

16. Elevate (Aelonia Remix)*

17. Help (Aelonia Remix)*

18. Born For Greatness (Cymek Remix) *

19. Top Of The World (Aelonia Remix)*

20. Face Everything And Rise (Live Acoustic) *

21. Leader Of The Broken Hearts (Live Acoustic)*

* previously unreleased

PAPA ROACH Shares Lyric Video For





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