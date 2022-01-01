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Вокалист PAPA ROACH — о названии нового альбома



Jacoby Shaddix в рамках недавней беседы рассказал, почему было решено назвать новую работу "Ego Trip":



«Этот альбом, по сути, является путешествием через эго, борьбой эго моего высшего "я" и моего низшего "я". И я всегда бросаю себе вызов, пытаясь стать лучшим человеком, — относиться к себе лучше, относиться к другим людям лучше, ставить других людей на первое место, но у меня есть часть меня, которая эгоистична, эгоцентрична и стремится к самосовершенствованию. И это борьба с эго — кто сейчас контролирует ситуацию? Моё высшее "я", моё более смиренное, духовное, любящее, сострадательное "я" или моя тёмная самовлюблённая версия себя. И у каждого из нас всё это есть. И я обнаружил, что для прогресса в моей жизни я должен разбить эго — я должен. Потому что когда я думаю, что моё дерьмо не воняет, и мир должен склониться передо мной, моя жизнь превращается в руины; это не работает в моей жизни. Я не могу хорошо работать в такой обстановке. Так что, PAPA ROACH, мы в путешествии по эго.



Мы выходили на сцену и со всей дури, на скорости сто пятьдесят миль в час мчались к стене из шлакоблоков и неоднократно бились в неё головой. И это был наш образ жизни в течение нескольких лет — просто много обломков, разрушений и боли, причинённой самим себе, проблем в отношениях.



Похоже, что название альбома кажется таким эгоистичным, таким самоуверенным, но это не так, честно говоря. Это самосознание, к которому я пришёл в своей жизни, что я всегда бросаю себе вызов, чтобы быть на высоте!»













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