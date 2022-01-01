Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 33
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 18
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
*GENE SIMMONS похвалил TOMMY THAYER'a и ERIC'a SINGER'a за пр... 9
*Новое видео EVIL INVADERS 9
*MIKE MCCREADY и JOSH HOMME на новом альбоме OZZY OSBOURNE 9
*JOHN 5 — о поступке Уилла Смита 9
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 33
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 18
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
[= ||| все новости группы



*

Papa Roach

*



7 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о названии нового альбома

5 мар 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

1 мар 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

28 янв 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

21 янв 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

25 дек 2021 : 		 PAPA ROACH получили серебро

16 дек 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Если наш альбом и заслужил Грэмми, то это новая пластинка»

10 дек 2021 : 		 Акустика от PAPA ROACH

9 дек 2021 : 		 PAPA ROACH отобрали 14 песен

29 окт 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

10 сен 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

8 авг 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 авг 2021 : 		 Вокалист FEVER 333 в новом треке PAPA ROACH

16 июн 2021 : 		 PAPA ROACH и VIZE: Видео

24 май 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

12 май 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы записали лучшую пластинку!»

10 апр 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

6 апр 2021 : 		 PAPA ROACH сводят альбом

30 мар 2021 : 		 Новую музыку PAPA ROACH ждите летом

25 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Чем глубже мы погружались в процесс, тем больше хотели в кроличью норку»

24 мар 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

23 мар 2021 : 		 Стрим от PAPA ROACH

16 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Новая пластинка снесёт многим крышу!»

24 фев 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы ничего не выпустим до 2022 года»

23 фев 2021 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA в треке PAPA ROACH

28 янв 2021 : 		 Звезда TikTok в новой версии песни PAPA ROACH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист PAPA ROACH — о названии нового альбома



zoom
Jacoby Shaddix в рамках недавней беседы рассказал, почему было решено назвать новую работу "Ego Trip":

«Этот альбом, по сути, является путешествием через эго, борьбой эго моего высшего "я" и моего низшего "я". И я всегда бросаю себе вызов, пытаясь стать лучшим человеком, — относиться к себе лучше, относиться к другим людям лучше, ставить других людей на первое место, но у меня есть часть меня, которая эгоистична, эгоцентрична и стремится к самосовершенствованию. И это борьба с эго — кто сейчас контролирует ситуацию? Моё высшее "я", моё более смиренное, духовное, любящее, сострадательное "я" или моя тёмная самовлюблённая версия себя. И у каждого из нас всё это есть. И я обнаружил, что для прогресса в моей жизни я должен разбить эго — я должен. Потому что когда я думаю, что моё дерьмо не воняет, и мир должен склониться передо мной, моя жизнь превращается в руины; это не работает в моей жизни. Я не могу хорошо работать в такой обстановке. Так что, PAPA ROACH, мы в путешествии по эго.

Мы выходили на сцену и со всей дури, на скорости сто пятьдесят миль в час мчались к стене из шлакоблоков и неоднократно бились в неё головой. И это был наш образ жизни в течение нескольких лет — просто много обломков, разрушений и боли, причинённой самим себе, проблем в отношениях.

Похоже, что название альбома кажется таким эгоистичным, таким самоуверенным, но это не так, честно говоря. Это самосознание, к которому я пришёл в своей жизни, что я всегда бросаю себе вызов, чтобы быть на высоте!»

PAPA ROACH





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 275

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом