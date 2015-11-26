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Вокалист PAPA ROACH : «Мы ничего не выпустим до 2022 года»



Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в недавнем интервью сказал, что группа не будет ничего выпускать, пока пандемия не утихнет:



«Туры в этом году вернутся вряд ли. Я к тому, что есть какие-то единичные шоу там и тут, но мы не будем выпускать новый альбом и планировать тур раньше 2022 года. Надо просто подождать».



По его словам, группа уже записала порядка 14 песен и не планирует останавливаться. Также он признался, что под конец года на него нахлынула депрессия:



«В конце года я реально перегорел... Вот почему я вернулся к бегу. Я был в грёбаной депрессии, я начал вновь толстеть и набирать вес, поэтому решил: "Так, с этим нужно что-то делать". И подумал: "Ну и что я могу? Надо выходить на улицу". Так я вновь начал бегать и вдруг осознал: "О, а грёбаной депрессухи-то и след простыл". Потому что когда я бегаю, я сжигаю лишнее, вырабатываю серотонин, допамин и начинаю думать: "Хм, а жизнь-то не такой и отстой. Жизнь вполне себе ок". Это вопрос того, как ты смотришь на мир, потому что если вы попадёте в мой мозг... Ох, чувак, не завидую, хреновое местечко!»













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