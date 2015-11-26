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Papa Roach

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24 фев 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы ничего не выпустим до 2022 года»

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4 янв 2021 : 		 История "Lat Resort" PAPA ROACH

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26 ноя 2020 : 		 PAPA ROACH записали 15 демо

13 ноя 2020 : 		 Новое видео PAPA ROACH

6 ноя 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH

28 окт 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH

5 окт 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Став отцом, я поменял взгляды на жизнь»

30 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

13 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

29 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

24 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

14 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

27 июн 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

25 июн 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Я — с моими цветными братьями и сёстрами!»

23 июн 2020 : 		 Обновленная версия от PAPA ROACH

21 июн 2020 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2021

14 июн 2020 : 		 PAPA ROACH целиком исполнят "Infest"

1 июн 2020 : 		 В новый альбом PAPA ROACH войдут «тяжёлые и агрессивные» темы

5 май 2020 : 		 Карантинное видео PAPA ROACH

27 апр 2020 : 		 Музыканты DEFTONES, AVENGED SEVENFOLD и KORN присоединились к PAPA ROACH

16 апр 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH старается найти луч надежды

6 апр 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH почтил память Билла Уизерса

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Вокалист PAPA ROACH: «Мы ничего не выпустим до 2022 года»



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Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в недавнем интервью сказал, что группа не будет ничего выпускать, пока пандемия не утихнет:

«Туры в этом году вернутся вряд ли. Я к тому, что есть какие-то единичные шоу там и тут, но мы не будем выпускать новый альбом и планировать тур раньше 2022 года. Надо просто подождать».

По его словам, группа уже записала порядка 14 песен и не планирует останавливаться. Также он признался, что под конец года на него нахлынула депрессия:

«В конце года я реально перегорел... Вот почему я вернулся к бегу. Я был в грёбаной депрессии, я начал вновь толстеть и набирать вес, поэтому решил: "Так, с этим нужно что-то делать". И подумал: "Ну и что я могу? Надо выходить на улицу". Так я вновь начал бегать и вдруг осознал: "О, а грёбаной депрессухи-то и след простыл". Потому что когда я бегаю, я сжигаю лишнее, вырабатываю серотонин, допамин и начинаю думать: "Хм, а жизнь-то не такой и отстой. Жизнь вполне себе ок". Это вопрос того, как ты смотришь на мир, потому что если вы попадёте в мой мозг... Ох, чувак, не завидую, хреновое местечко!»

PAPA ROACH





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