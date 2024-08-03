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PAPA ROACH побил DAUGHTRY



PAPA ROACH и DAUGHTRY соревновались друг с другом в вечернем (вторник, 30 июля) эпизоде сериала ABC "Celebrity Family Feud".



В популярном игровом шоу, в котором две команды знаменитостей соревнуются друг с другом, отвечая на открытые вопросы и получая за это очки, приняли участие все десять участников двух групп.



Эпизод, записанный в апреле, вышел в эфир на канале ABC, а затем стал доступен для просмотра на Hulu.



Две группы соревновались друг с другом, чтобы собрать деньги на благотворительность.



Команда PAPA ROACH в итоге выиграла игру и получила 25 000 долларов на выбранную ими благотворительную организацию — Американский фонд по предотвращению самоубийств.



В том же эпизоде иконы R&B EARTH, WIND & FIRE сразились с THE WAR AND TREATY.







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