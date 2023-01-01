сегодня



Вокалист PAPA ROACH: «Лидеры в пандемию не блеснули»



Jacoby Shaddix в интервью Metal Global ответил на вопрос о том, была ли жизнь в пандемию похожа на фильм по Стивену Кингу:



«Абсолютно верно, чувак. Абсолютно. Моя интуиция подсказывает мне, что от наших лидеров не исходило особой честности. Я скажу так. Моя интуиция говорит мне, что это было прекрасное время для богатых, чтобы разбогатеть, а для людей, которые контролируют ситуацию, — чтобы затянуть потуже хватку. Вот что говорит мне моя интуиция. Это правда? Я не знаю. Но иногда... Моя мама говорила мне: "Доверяй своей интуиции!"»







+1 -0



просмотров: 207

