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PAPA ROACH отобрали 14 песен



Басист PAPA ROACH Tobin Esperance в рамках недавней беседы рассказал о новом альбоме, выход которого предварительно намечен на начало этого года:



«Изначально мы даже не собирались выпускать альбом; мы хотели взять на вооружение эту новую фишку — просто выпускать песни, когда нам этого захочется. Но мы так много сочиняли — особенно когда появился COVID, мы были заперты дома, и единственное, что мы действительно могли делать — это просто сочинять музыку, быть креативными и всё такое. Так что мы просто продолжали ходить в студию, и песни начали накапливаться. Мы подумали: "Давайте не будем слишком щепетильными во всём. Давайте выпустим практически всё, что мы написали. Давайте просто выпустим это на пластинке". И мы так и сделаем. Однако мы сузили список до 14 песен. Я думаю, что мы, наверное, отбросили две или три на задний план... Но всё равно 14 песен — это очень много, особенно для людей с их сегодняшним уровнем внимания».







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