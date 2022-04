16 апр 2022



Вокалист PAPA ROACH — об успехе "Last Resort"



Jacoby Shaddix в рамках недавнего интервью обсудил успех "Last Resort":



«О, да она повсюду, чувак. Она даже у меня дома, среди моих детей. Это забавно, чувак. Это одна из тех вещей, за которые, честно говоря, я очень благодарен, потому что у нас есть культовая классика и бестселлер, объединённые в одно целое. А в культуре мемов люди высмеивают это, и мне это нравится, потому что это означает, что ты проник в ткань поп-культуры, и мы являемся частью того ландшафта, о котором люди говорят до сих пор. А чего ещё можно желать? Это так здорово. И каждый раз, когда мы исполняем эту песню, она зажигает аудиторию. Вы можете быть на бар-мицве и исполнить эту песню, и кто-то там скажет: "Это мой грёбаный марш". Или я могу быть в TSA, б$$$ь, в службе безопасности аэропорта, и, чёрт возьми, кто-то спросит меня: "Это вы из "Cut My Life..."?" А я такой: "Да, я — парень из "Cut My Life Into Pizza". Так точно, чувак. Я тот самый парень!"»













