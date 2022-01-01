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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 84
*JON BON JOVI совсем сдулся? 27
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новый трек гитариста METALLICA 21
*Новое видео KREATOR 19
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Papa Roach

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16 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — об успехе "Last Resort"

7 апр 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

7 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о названии нового альбома

5 мар 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

1 мар 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

28 янв 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

21 янв 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

25 дек 2021 : 		 PAPA ROACH получили серебро

16 дек 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Если наш альбом и заслужил Грэмми, то это новая пластинка»

10 дек 2021 : 		 Акустика от PAPA ROACH

9 дек 2021 : 		 PAPA ROACH отобрали 14 песен

29 окт 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

10 сен 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

8 авг 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 авг 2021 : 		 Вокалист FEVER 333 в новом треке PAPA ROACH

16 июн 2021 : 		 PAPA ROACH и VIZE: Видео

24 май 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

12 май 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы записали лучшую пластинку!»

10 апр 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

6 апр 2021 : 		 PAPA ROACH сводят альбом

30 мар 2021 : 		 Новую музыку PAPA ROACH ждите летом

25 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Чем глубже мы погружались в процесс, тем больше хотели в кроличью норку»

24 мар 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

23 мар 2021 : 		 Стрим от PAPA ROACH

16 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Новая пластинка снесёт многим крышу!»

24 фев 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы ничего не выпустим до 2022 года»
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|||| 16 апр 2022

Вокалист PAPA ROACH — об успехе "Last Resort"



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Jacoby Shaddix в рамках недавнего интервью обсудил успех "Last Resort":

«О, да она повсюду, чувак. Она даже у меня дома, среди моих детей. Это забавно, чувак. Это одна из тех вещей, за которые, честно говоря, я очень благодарен, потому что у нас есть культовая классика и бестселлер, объединённые в одно целое. А в культуре мемов люди высмеивают это, и мне это нравится, потому что это означает, что ты проник в ткань поп-культуры, и мы являемся частью того ландшафта, о котором люди говорят до сих пор. А чего ещё можно желать? Это так здорово. И каждый раз, когда мы исполняем эту песню, она зажигает аудиторию. Вы можете быть на бар-мицве и исполнить эту песню, и кто-то там скажет: "Это мой грёбаный марш". Или я могу быть в TSA, б$$$ь, в службе безопасности аэропорта, и, чёрт возьми, кто-то спросит меня: "Это вы из "Cut My Life..."?" А я такой: "Да, я — парень из "Cut My Life Into Pizza". Так точно, чувак. Я тот самый парень!"»

PAPA ROACH





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