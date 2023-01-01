5 июл 2023



Вокалист PAPA ROACH: «Пока думаем лишь об отдельных треках»



Jacoby Shaddix в интервью Behind The Setlist рассказал о тех уроках, которые группа выучила после выпуска последнего альбома на своем лейбле:



«Для нас это было что-то вроде "Не говори об этом. Займись с этим". Ты не можешь просто наговорить кучу гадостей и в кусты: "Хорошо. Давайте обсудим, как мы собираемся все это сделать, давайте найдем людей, которые будут этим всем заниматься, а потом воплотим нашу задумку в жизнь". И это очень важно, потому что именно из-за подобного дерьма мы выходили из себя, работая с другими командами и другими людьми. Мы бы говорили: "Ну, бл$$ь, вы наобещали с три короба, а потом не выполнили". Так что мы должны были многое обсудить, о многом мечтать и потом постараться все это воплотить в жизнь. В итоге в чем-то мы были успешны, в чем-то не смогли достичь поставленных целей. И пожалуй главное, чему мы научились — чему научился я — это то, что нужно иметь горизонт планирования... Чтобы выполнить план, видение должно быть на год, на полтора года вперед. Потому что для того, чтобы заставить людей погрузиться в это гребаное видение вместе с тобой, нужно время. Я знаю, что у нас хороший послужной список, мы правильно выбирали те песни, которые выпускались синглами.



Еще я осознал, что жизнь песни... Её очень трудно предсказать — когда ты выпускаешь ее для фанатов, она попадает на радио, а затем ты выпускаешь музыкальное видео — в итоге насколько длинным будет этот шлейф, какова будет судьба? Трудно спрогнозировать эти моменты. И поэтому мы задумываемся: "Мы будем записывать полноформатный альбом? Или мы просто выпустим...?" Потому что за последние два года мы выпустили так много музыки, будь то лайвстрим нашего первого альбома, "Infest"; мы перезаписали некоторые из старых песен, мы сделали несколько ремиксов; я сделал несколько коллабораций с другими группами; затем мы выпустили полный альбом; затем мы выпустили ремиксы на песни с альбома и их интерпретации. И мы, по сути, завалили наших поклонников массой материала, а что делать в следующий раз, какую стратегию выбрать? Скорее всего это будет какая-то одна песня, которая потом может быть переосмыслена, на нее может быть выпущен ремикс, который выйдет через месяц-два-три, чтобы поддержать интерес к этой песне - в общем, сфокусируемся на одной песне за раз и посмотрим, что получится из такого подхода.



Это все гребаные эксперименты; здесь нет никакой рецептуры. Люди что-то пробуют, другие смотрят и решают повторить. Это и есть бизнес. "О, они сделали вот так. И это работает. Давайте попробуем и мы".



Я полагаю, что в следующий раз мы все же будет работать более конкретно. Мы выпустим полноформатный альбом в будущем, но сейчас я больше склоняюсь, что мы будем выпускать по несколько треков и около того и смотреть, как все пойдет и будет восприниматься слушателями».







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