Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 40
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 38
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 37
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 17
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
*Новое видео KK's PRIEST 12
*Лидер MEGADETH: «Мы избавились ото всех людей из нашего прош... 11
*DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы» 11
*DAVE MUSTAINE: «MARTY FRIEDMAN — единственный из бывших учас... 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 40
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 38
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 37
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 17
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
[= ||| все новости группы



*

Papa Roach

*



5 июл 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Пока думаем лишь об отдельных треках»

30 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Лидеры в пандемию не блеснули»

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH

20 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Рад, что ню-металл теперь уважают»

9 июн 2023 : 		 PAPA ROACH: «Многие новые группы под влиянием ню-металла и эмо»

11 май 2023 : 		 PAPA ROACH работают над новым материалом

12 апр 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о включении хита группы в сериал «Шершни»

3 мар 2023 : 		 Семейный подряд PAPA ROACH

30 янв 2023 : 		 Делюкс-версия от PAPA ROACH

11 дек 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

5 ноя 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о трезвости

29 сен 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Наша глобальная цель — продолжение дела рок-н-ролла!»

8 сен 2022 : 		 Гитарист PAPA ROACH — о песне METALLICA, которая побудила его играть на гитаре

13 авг 2022 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Мы мало тусим вне тура»

5 авг 2022 : 		 Басист PAPA ROACH: «Писать — в кайф!»

17 июн 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

19 апр 2022 : 		 Басит PAPA ROACH — о приёме фанатами новой музыки

16 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — об успехе "Last Resort"

7 апр 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

7 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о названии нового альбома

5 мар 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

1 мар 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

28 янв 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

21 янв 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

25 дек 2021 : 		 PAPA ROACH получили серебро

16 дек 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Если наш альбом и заслужил Грэмми, то это новая пластинка»
Показать далее
| - |

|||| 5 июл 2023

Вокалист PAPA ROACH: «Пока думаем лишь об отдельных треках»



zoom
Jacoby Shaddix в интервью Behind The Setlist рассказал о тех уроках, которые группа выучила после выпуска последнего альбома на своем лейбле:

«Для нас это было что-то вроде "Не говори об этом. Займись с этим". Ты не можешь просто наговорить кучу гадостей и в кусты: "Хорошо. Давайте обсудим, как мы собираемся все это сделать, давайте найдем людей, которые будут этим всем заниматься, а потом воплотим нашу задумку в жизнь". И это очень важно, потому что именно из-за подобного дерьма мы выходили из себя, работая с другими командами и другими людьми. Мы бы говорили: "Ну, бл$$ь, вы наобещали с три короба, а потом не выполнили". Так что мы должны были многое обсудить, о многом мечтать и потом постараться все это воплотить в жизнь. В итоге в чем-то мы были успешны, в чем-то не смогли достичь поставленных целей. И пожалуй главное, чему мы научились — чему научился я — это то, что нужно иметь горизонт планирования... Чтобы выполнить план, видение должно быть на год, на полтора года вперед. Потому что для того, чтобы заставить людей погрузиться в это гребаное видение вместе с тобой, нужно время. Я знаю, что у нас хороший послужной список, мы правильно выбирали те песни, которые выпускались синглами.

Еще я осознал, что жизнь песни... Её очень трудно предсказать — когда ты выпускаешь ее для фанатов, она попадает на радио, а затем ты выпускаешь музыкальное видео — в итоге насколько длинным будет этот шлейф, какова будет судьба? Трудно спрогнозировать эти моменты. И поэтому мы задумываемся: "Мы будем записывать полноформатный альбом? Или мы просто выпустим...?" Потому что за последние два года мы выпустили так много музыки, будь то лайвстрим нашего первого альбома, "Infest"; мы перезаписали некоторые из старых песен, мы сделали несколько ремиксов; я сделал несколько коллабораций с другими группами; затем мы выпустили полный альбом; затем мы выпустили ремиксы на песни с альбома и их интерпретации. И мы, по сути, завалили наших поклонников массой материала, а что делать в следующий раз, какую стратегию выбрать? Скорее всего это будет какая-то одна песня, которая потом может быть переосмыслена, на нее может быть выпущен ремикс, который выйдет через месяц-два-три, чтобы поддержать интерес к этой песне - в общем, сфокусируемся на одной песне за раз и посмотрим, что получится из такого подхода.

Это все гребаные эксперименты; здесь нет никакой рецептуры. Люди что-то пробуют, другие смотрят и решают повторить. Это и есть бизнес. "О, они сделали вот так. И это работает. Давайте попробуем и мы".

Я полагаю, что в следующий раз мы все же будет работать более конкретно. Мы выпустим полноформатный альбом в будущем, но сейчас я больше склоняюсь, что мы будем выпускать по несколько треков и около того и смотреть, как все пойдет и будет восприниматься слушателями».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 139

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом