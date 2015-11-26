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Papa Roach
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25 дек 2021
:
PAPA ROACH получили серебро
16 дек 2021
:
Вокалист PAPA ROACH: «Если наш альбом и заслужил Грэмми, то это новая пластинка»
10 дек 2021
:
Акустика от PAPA ROACH
9 дек 2021
:
PAPA ROACH отобрали 14 песен
29 окт 2021
:
Видео с текстом от PAPA ROACH
10 сен 2021
:
Новое видео PAPA ROACH
8 авг 2021
:
Новое видео PAPA ROACH
2 авг 2021
:
Вокалист FEVER 333 в новом треке PAPA ROACH
16 июн 2021
:
PAPA ROACH и VIZE: Видео
24 май 2021
:
Видео с текстом от PAPA ROACH
12 май 2021
:
Вокалист PAPA ROACH: «Мы записали лучшую пластинку!»
10 апр 2021
:
Видео с текстом от PAPA ROACH
6 апр 2021
:
PAPA ROACH сводят альбом
30 мар 2021
:
Новую музыку PAPA ROACH ждите летом
25 мар 2021
:
Вокалист PAPA ROACH: «Чем глубже мы погружались в процесс, тем больше хотели в кроличью норку»
24 мар 2021
:
Новое видео PAPA ROACH
23 мар 2021
:
Стрим от PAPA ROACH
16 мар 2021
:
Вокалист PAPA ROACH: «Новая пластинка снесёт многим крышу!»
24 фев 2021
:
Вокалист PAPA ROACH: «Мы ничего не выпустим до 2022 года»
23 фев 2021
:
Вокалист ASKING ALEXANDRIA в треке PAPA ROACH
28 янв 2021
:
Звезда TikTok в новой версии песни PAPA ROACH
4 янв 2021
:
История "Lat Resort" PAPA ROACH
25 дек 2020
:
Новый ЕР PAPA ROACH доступен для прослушивания
26 ноя 2020
:
PAPA ROACH записали 15 демо
13 ноя 2020
:
Новое видео PAPA ROACH
6 ноя 2020
:
Видео из студии от PAPA ROACH
28 окт 2020
:
Видео из студии от PAPA ROACH
5 окт 2020
:
Вокалист PAPA ROACH: «Став отцом, я поменял взгляды на жизнь»
30 авг 2020
:
Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH
13 авг 2020
:
Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH
29 июл 2020
:
Фрагмент выступления PAPA ROACH
24 июл 2020
:
Фрагмент выступления PAPA ROACH
14 июл 2020
:
Фрагмент выступления PAPA ROACH
27 июн 2020
:
Фрагмент выступления PAPA ROACH
25 июн 2020
:
Вокалист PAPA ROACH: «Я — с моими цветными братьями и сёстрами!»
23 июн 2020
:
Обновленная версия от PAPA ROACH
21 июн 2020
:
Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2021
14 июн 2020
:
PAPA ROACH целиком исполнят "Infest"
1 июн 2020
:
В новый альбом PAPA ROACH войдут «тяжёлые и агрессивные» темы
5 май 2020
:
Карантинное видео PAPA ROACH
27 апр 2020
:
Музыканты DEFTONES, AVENGED SEVENFOLD и KORN присоединились к PAPA ROACH
16 апр 2020
:
Вокалист PAPA ROACH старается найти луч надежды
6 апр 2020
:
Вокалист PAPA ROACH почтил память Билла Уизерса
26 мар 2020
:
Новое видео PAPA ROACH
18 мар 2020
:
Вокалист PAPA ROACH: «Мы пересмотрим ранний материал»
13 мар 2020
:
PAPA ROACH отменили европейские концерты из-за короновируса
10 мар 2020
:
PAPA ROACH выпустят документальный фильм
13 сен 2019
:
Новое видео PAPA ROACH
13 сен 2019
:
Новое видео PAPA ROACH
17 июн 2019
:
Новое видео PAPA ROACH
30 май 2019
:
Новое видео PAPA ROACH
23 май 2019
:
PAPA ROACH планируют отметить юбилей
4 май 2019
:
Фронтмен PAPA ROACH не верит, что рок мёртв: «Рок-н-ролл — это стиль жизни»
8 апр 2019
:
Вокалист PAPA ROACH: «Вагина моей жены... вот моя зависимость!»
26 мар 2019
:
Новое видео PAPA ROACH
16 фев 2019
:
Профессиональное видео с выступления PAPA ROACH
29 янв 2019
:
Новая награда PAPA ROACH
14 дек 2018
:
Новая песня PAPA ROACH
17 ноя 2018
:
Видео с текстом от PAPA ROACH
7 окт 2018
:
Новое видео PAPA ROACH
27 сен 2018
:
Вокалист PAPA ROACH о новом альбоме
5 сен 2018
:
PAPA ROACH: «85% альбома готово!»
21 авг 2018
:
Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH
9 авг 2018
:
У PAPA ROACH есть 13-14 песен
30 мар 2018
:
Новое видео PAPA ROACH
15 фев 2018
:
Новое видео PAPA ROACH
5 фев 2018
:
Новое видео PAPA ROACH
25 дек 2017
:
Новое видео PAPA ROACH
2 ноя 2017
:
Гитарист PAPA ROACH: «Меня немного раздражают те, кто снимает видео на концертах»
9 окт 2017
:
У PAPA ROACH уже есть пять — шесть новых тем
7 окт 2017
:
PAPA ROACH выпустили ЕР
25 сен 2017
:
PAPA ROACH исполнили кавер LINKIN PARK
22 сен 2017
:
Обучающее видео от PAPA ROACH
16 авг 2017
:
Новое видео PAPA ROACH
31 июл 2017
:
Акустика от PAPA ROACH
29 июн 2017
:
Вокалист PAPA ROACH: «Многие не любят Fred'a Durst'a»
28 июн 2017
:
Новое видео PAPA ROACH
11 июн 2017
:
PAPA ROACH уже думают о новом материале
8 июн 2017
:
Новое видео PAPA ROACH
29 май 2017
:
Новая песня PAPA ROACH
20 май 2017
:
Новый альбом PAPA ROACH доступен для прослушивания
13 май 2017
:
Видео с текстом от PAPA ROACH
5 май 2017
:
Новая песня PAPA ROACH
30 апр 2017
:
Новое видео PAPA ROACH
28 апр 2017
:
Видео с текстом от PAPA ROACH
21 апр 2017
:
Новая песня PAPA ROACH
2 апр 2017
:
Новые песни PAPA ROACH
24 мар 2017
:
Обложка и трек лист нового альбома PAPA ROACH
17 фев 2017
:
Новая песня PAPA ROACH
10 фев 2017
:
Концертное видео PAPA ROACH
2 ноя 2016
:
Новая песня PAPA ROACH
22 окт 2016
:
Тизер нового альбома PAPA ROACH
22 июл 2016
:
PAPA ROACH обещают сюрпризы
27 май 2016
:
PAPA ROACH запустили кампанию
12 фев 2016
:
Делюкс-издание PAPA ROACH выйдет в марте
27 янв 2016
:
PAPA ROACH приступят к работе на следующей неделе
26 дек 2015
:
Новое видео PAPA ROACH
22 дек 2015
:
Вокалист PAPA ROACH отвечает на «25 важных вопросов»
17 ноя 2015
:
PAPA ROACH могут начать работу над новым материалом в феврале
4 ноя 2015
:
PAPA ROACH & MARIA BRINK: Лучшее из тура
19 окт 2015
:
Гитарист PAPA ROACH о планах группы
9 сен 2015
:
Вокалист PAPA ROACH: «Все очень довольны альбомом!»
13 июл 2015
:
Вокалист PAPA ROACH: «Cовременная поп-сцена — бесполезная ерунда»
4 июл 2015
:
PAPA ROACH "немного удивлены" теплым приемом новых песен
26 июн 2015
:
Вокалист PAPA ROACH о недавних словах басиста KISS
8 июн 2015
:
Профессиональное видео с выступления PAPA ROACH
24 май 2015
:
Вокалистка IN THIS MOMENT присоединилась на сцене к PAPA ROACH
21 май 2015
:
Вокалист PAPA ROACH: «Несмотря на то, что я хочу иногда им дать в рожу, мы братья!»
20 май 2015
:
Вокалистка IN THIS MOMENT присоединилась на сцене к PAPA ROACH
23 апр 2015
:
Новое видео PAPA ROACH с вокалисткой IN THIS MOMENT
8 мар 2015
:
Вокалист PAPA ROACH: "Eще каких-нибудь пять лет - и року вновь не будет равных на планете"
29 янв 2015
:
Акустика от PAPA ROACH
23 янв 2015
:
Новый альбом PAPA ROACH доступен для прослушивания
20 янв 2015
:
Новая песня PAPA ROACH
14 янв 2015
:
Новая песня PAPA ROACH
30 дек 2014
:
PAPA ROACH: «У нас не было законченных песен перед записью»
17 дек 2014
:
Новая песня PAPA ROACH
17 дек 2014
:
JACOBY SHADDIX из PAPA ROACH вспоминает о совместных попойках с EMINEM'ом
14 ноя 2014
:
Профессиональное видео с выступления PAPA ROACH
5 ноя 2014
:
Новое видео PAPA ROACH
31 окт 2014
:
PAPA ROACH исполнили новую песню
19 окт 2014
:
Новая песня PAPA ROACH
9 окт 2014
:
Новый альбом PAPA ROACH выйдет в январе
31 авг 2014
:
PAPA ROACH определились с новым синглом
5 фев 2014
:
PAPA ROACH отправились в студию
24 сен 2013
:
DAVE BUCKNER выступил с PAPA ROACH
20 сен 2013
:
У вокалиста PAPA ROACH родился ребенок
6 авг 2013
:
У вокалиста PAPA ROACH вновь проблема с вокалом
21 июл 2013
:
Профессиональное видео c выступления PAPA ROACH
18 апр 2013
:
Новое видео PAPA ROACH
2 апр 2013
:
Японский бонус PAPA ROACH
31 дек 2012
:
Новое видео PAPA ROACH
22 дек 2012
:
Новое видео PAPA ROACH
15 дек 2012
:
Новое видео PAPA ROACH
16 ноя 2012
:
Видео с текстом от PAPA ROACH
24 окт 2012
:
PAPA ROACH ответили на вопросы поклонников
2 окт 2012
:
Новый альбом PAPA ROACH доступен для прослушивания
26 авг 2012
:
Вокалист PAPA ROACH об операции; группа выбыла из Rockstar Energy Drink Uproar Festival
23 авг 2012
:
PAPA ROACH отменили концерт из-за проблем с вокалом
18 авг 2012
:
Новое видео PAPA ROACH
15 авг 2012
:
Фронтмен PAPA ROACH: «RANDY BLYTHE — отличный мужик»
27 июл 2012
:
Новая песня PAPA ROACH
11 июл 2012
:
Новый альбом PAPA ROACH выйдет в октябре
15 июн 2012
:
Вокалист SIXX:A.M. продюсирует новый альбом PAPA ROACH
29 апр 2012
:
PAPA ROACH в акустике
23 фев 2012
:
Новое видео PAPA ROACH
31 окт 2010
:
Новое видео PAPA ROACH
10 сен 2010
:
EPK от PAPA ROACH
7 июл 2010
:
Обложка и трек-лист нового диска PAPA ROACH
1 июл 2010
:
Нове видео PAPA ROACH
16 июн 2010
:
Новая песня PAPA ROACH
11 июн 2010
:
Детали нового альбома PAPA ROACH
22 май 2010
:
Новый релиз PAPA ROACH выйдет в августе
22 мар 2010
:
Тизер нового концертного альбома PAPA ROACH
25 фев 2010
:
PAPA ROACH записали 5 новых песен для концертного альбома
17 янв 2009
:
В марте выйдет новый альбом PAPA ROACH
22 дек 2008
:
Новая песня от PAPA ROACH
7 ноя 2008
:
Новое видео от PAPA ROACH
12 сен 2008
:
Выход нового альбома PAPA ROACH откладывается до марта
сегодня
PAPA ROACH
получили серебро
PAPA ROACH получили серебро за продажи сингла "Scars" на территории Великобритании. Этот статус присваивается релизу, преодолевшему отметку в 200 000 эквивалентных копий.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).