сегодня



PAPA ROACH получили серебро



PAPA ROACH получили серебро за продажи сингла "Scars" на территории Великобритании. Этот статус присваивается релизу, преодолевшему отметку в 200 000 эквивалентных копий.







</div>





+3 -1



просмотров: 309

