3 фев 2025



PAPA ROACH обещают разнообразный альбом



Гитарист PAPA ROACH Jerry Horton ответил на вопрос о том, чего ждать от нового альбома группы:



«Мне кажется, что я уже говорил об этом раньше, но поскольку мы работали с разными продюсерами - это была группа из трех-четырех разных парней - и мы сделали по несколько песен каждый, так что альбом получился очень разнообразным. Есть вещи, которые действительно экспериментальны, и они как будто разбросаны по всему миру, но в них так много отличных моментов, риффов, хуков, битов и всего остального. Это все, что я могу рассказать о нем. Вы должны сами его услышать».







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