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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 207
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
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Papa Roach

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3 фев 2025 : 		 PAPA ROACH обещают разнообразный альбом

27 янв 2025 : 		 PAPA ROACH: «Альбом будет в конце этого/начале следующего года»

22 янв 2025 : 		 Новая песня PAPA ROACH

7 янв 2025 : 		 CARMINE APPICE: «PAPA ROACH — это круто»

31 дек 2024 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2025

21 ноя 2024 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Ждите разнообразного альбома!»

16 ноя 2024 : 		 PAPA ROACH готовят песню

28 окт 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом материале

7 окт 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Хочу, чтобы меня помнили как того, кто стоит на своем»

12 авг 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о сотрудничестве с CARRIE UNDERWOOD

6 авг 2024 : 		 CARRIE UNDERWOOD о сотрудничестве с PAPA ROACH

3 авг 2024 : 		 PAPA ROACH побил DAUGHTRY

2 авг 2024 : 		 Новое видео PAPA ROACH

1 авг 2024 : 		 CARRIE UNDERWOOD споет с PAPA ROACH

20 июл 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Не все из моих друзей хорошо кончили»

20 июн 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы стараемся оставаться актуальными и аутентичными»

9 июн 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «MÖTLEY CRÜE вставляли нам палки в колеса»

29 май 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «К концу года у нас будет больше, чем альбом»

11 апр 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Сейчас самое время для рок-н-ролла!»

31 мар 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «2025 будет для нас очень крутым!»

21 фев 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH 12 лет не брал в рот крепкого

13 фев 2024 : 		 PAPA ROACH на WASSERMAN MUSIC

6 фев 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Этот год для PAPA ROACH будет особенным!»

25 янв 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о Честере Беннингтоне

20 янв 2024 : 		 CHRIS DAUGHTRY в композиции PAPA ROACH

27 окт 2023 : 		 Концертное видео PAPA ROACH
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|||| 3 фев 2025

PAPA ROACH обещают разнообразный альбом



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Гитарист PAPA ROACH Jerry Horton ответил на вопрос о том, чего ждать от нового альбома группы:

«Мне кажется, что я уже говорил об этом раньше, но поскольку мы работали с разными продюсерами - это была группа из трех-четырех разных парней - и мы сделали по несколько песен каждый, так что альбом получился очень разнообразным. Есть вещи, которые действительно экспериментальны, и они как будто разбросаны по всему миру, но в них так много отличных моментов, риффов, хуков, битов и всего остального. Это все, что я могу рассказать о нем. Вы должны сами его услышать».




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