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Новое видео PAPA ROACH



“Stand Up”, новое видео группы PAPA ROACH x UFC x ESPN+, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ego Trip", выходящего восьмого апреля на New Noize Records. http://www.paparoach.com







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