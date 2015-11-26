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Papa Roach

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10 сен 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

8 авг 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 авг 2021 : 		 Вокалист FEVER 333 в новом треке PAPA ROACH

16 июн 2021 : 		 PAPA ROACH и VIZE: Видео

24 май 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

12 май 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы записали лучшую пластинку!»

10 апр 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

6 апр 2021 : 		 PAPA ROACH сводят альбом

30 мар 2021 : 		 Новую музыку PAPA ROACH ждите летом

25 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Чем глубже мы погружались в процесс, тем больше хотели в кроличью норку»

24 мар 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

23 мар 2021 : 		 Стрим от PAPA ROACH

16 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Новая пластинка снесёт многим крышу!»

24 фев 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы ничего не выпустим до 2022 года»

23 фев 2021 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA в треке PAPA ROACH

28 янв 2021 : 		 Звезда TikTok в новой версии песни PAPA ROACH

4 янв 2021 : 		 История "Lat Resort" PAPA ROACH

25 дек 2020 : 		 Новый ЕР PAPA ROACH доступен для прослушивания

26 ноя 2020 : 		 PAPA ROACH записали 15 демо

13 ноя 2020 : 		 Новое видео PAPA ROACH

6 ноя 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH

28 окт 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH

5 окт 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Став отцом, я поменял взгляды на жизнь»

30 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

13 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

29 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH
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"Kill The Noise", новое видео группы PAPA ROACH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома.

PAPA ROACH Releases Music Video For New Single 'Kill The Noise'





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Saint Portnoy


10 сен 2021, 15:03		Хорошо, что потихоньку начали возвращаться к старому звучанию от пидорских пляжных напевов. Слушать я это, конечно, не буду. Но приятно.

Санчез


10 сен 2021, 15:11		Да, похоже на ранние работы

Corpsegrinder04


10 сен 2021, 15:20		похоже на ранние работы
Думал услышу Last Resort, Legacy ... ан нет, всё та же шняга.

Санчез


10 сен 2021, 15:30		Corpsegrinder04, ну не писать же хиты сразу так как эти

Kliops144


10 сен 2021, 15:33		12 май 2021 : Вокалист PAPA ROACH: «Мы записали лучшую пластинку!»

Шото по треку на это совсем не похоже пока. Припев нудный до ужаса.


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