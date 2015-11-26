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Papa Roach

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8 апр 2019 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Вагина моей жены... вот моя зависимость!»

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29 янв 2019 : 		 Новая награда PAPA ROACH

14 дек 2018 : 		 Новая песня PAPA ROACH

17 ноя 2018 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

7 окт 2018 : 		 Новое видео PAPA ROACH

27 сен 2018 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом альбоме

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21 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH

9 авг 2018 : 		 У PAPA ROACH есть 13-14 песен

30 мар 2018 : 		 Новое видео PAPA ROACH

15 фев 2018 : 		 Новое видео PAPA ROACH

5 фев 2018 : 		 Новое видео PAPA ROACH

25 дек 2017 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 ноя 2017 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Меня немного раздражают те, кто снимает видео на концертах»

9 окт 2017 : 		 У PAPA ROACH уже есть пять — шесть новых тем

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25 сен 2017 : 		 PAPA ROACH исполнили кавер LINKIN PARK

22 сен 2017 : 		 Обучающее видео от PAPA ROACH

16 авг 2017 : 		 Новое видео PAPA ROACH

31 июл 2017 : 		 Акустика от PAPA ROACH

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Вокалист PAPA ROACH: «Вагина моей жены... вот моя зависимость!»



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В недавнем разговоре с вокалистом PAPA ROACH Jacoby Shaddix'ом у него спросили, что после семи лет трезвости он бы назвал своей «зависимостью»:

«Я даже не пытался пить. Каждый раз, когда я это делал, это всё просто на корню разрушало мою жизнь, так что я стараюсь держаться от всего этого подальше... Я просто всегда стараюсь заниматься сексом с женой. Вагина моей жены... вот моя зависимость, если говорить начистоту. Я женат на этой женщине уже двадцать один год, и мне всё мало. Помимо этого... Я люблю кататься на велосипеде. Это то, что я стараюсь делать, будучи в турне. Я не брал его с собой этой зимой, потому что было холодно, аж звенели все бубенцы, но я катался в туре по Великобритании, я просто брал свой велик и ездил по городам, чтобы как можно больше увидеть. Так что вот моя новая зависимость — велосипед».

О важности планирования:

«Что касается нас, то мы стараемся планировать всё где-то на год вперёд. Для нас так лучше всего. Так делают многие команды — они строят планы надолго вперёд. Иногда это перекрывает другие возможности, но у тебя должно быть видение вопроса, того, что ты хочешь делать, и для нас комфортно знать, что мы будем делать через год. Мы уже ведём переговоры на зиму, весну и стараемся быть ответственными относительно этих планов, чтобы дать возможность заранее узнать о наших концертах и быть готовыми к тому, чтобы всё распланировать и посетить наши концерты».

Об участии в записи дебютного альбома гитариста LAMB OF GOD:

«Для меня было честью петь на альбоме Mark'a, это очень классная пластинка. Одним из самых классных треков с этого альбома является тот, где поёт Честер Беннингтон. Это, насколько я понимаю, последняя его запись. И я считаю, что это добавляет ей нечто особенное. Я люблю Mark'a — он отличный гитарист. LAMB OF GOD — моя любимая металл-команда. И иметь возможность сотрудничать с ним, встретиться с ним и просто потусить и всё такое — это... круто, он очень классный. И я считаю, что он крут».

О Честере Беннингтоне:

«Это невероятная трагедия, что мы его потеряли. Он был просто отличным человеком. Он и я страдали примерно от одного и того же. И осознание того, что он выбрал такой вариант, просто угнетает меня. Я вспоминаю об этом и думаю: "Эх, чувак, я бы хотел иметь возможность просто ему позвонить или поговорить с ним в сети"... Это сложная ситуация. Мне его не хватает, я его любил. Я сегодня утром бегал и слушал LINKIN PARK, флюиды Честера... просто до мурашек».

О самом странном месте, где он слышал песни PAPА ROACH:

«В кабинете врача. Я такой: "Что вообще происходит?" Играла "Scars", я сидел в фойе и смотрю, люди смотрят в телефон, потом смотрят на меня, туда-сюда. И я такой: "О мой Бог, какого чёрта?" Я тут всего лишь сдать кровь. Ну ладно вам, а?!»



PAPA ROACH Vocalist JACOBY SHADDIX:




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

sike


8 апр 2019, 15:01		вангую топ лол

evilmarx


8 апр 2019, 15:41		вагинирую

Alex6669930


8 апр 2019, 16:11		да будет срач

Alexidude


8 апр 2019, 16:16		ну хоть не хуй

Reflection


8 апр 2019, 16:55		Да так себе новость для срача. Вот, если бы он сказал, что вагина его жены на уровне современной хип-хоп сцены и при этом лучше, чем новая рок-музыка, то можно было попытаться развернуться.

dek


8 апр 2019, 17:46		вагиносипед - хорошая такая зависимость... а чо

LOR


8 апр 2019, 18:00		Плюсую Алексидудю и Рефлекшыну!


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