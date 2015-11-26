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Вокалист PAPA ROACH : «Вагина моей жены... вот моя зависимость!»



В недавнем разговоре с вокалистом PAPA ROACH Jacoby Shaddix'ом у него спросили, что после семи лет трезвости он бы назвал своей «зависимостью»:



«Я даже не пытался пить. Каждый раз, когда я это делал, это всё просто на корню разрушало мою жизнь, так что я стараюсь держаться от всего этого подальше... Я просто всегда стараюсь заниматься сексом с женой. Вагина моей жены... вот моя зависимость, если говорить начистоту. Я женат на этой женщине уже двадцать один год, и мне всё мало. Помимо этого... Я люблю кататься на велосипеде. Это то, что я стараюсь делать, будучи в турне. Я не брал его с собой этой зимой, потому что было холодно, аж звенели все бубенцы, но я катался в туре по Великобритании, я просто брал свой велик и ездил по городам, чтобы как можно больше увидеть. Так что вот моя новая зависимость — велосипед».



О важности планирования:



«Что касается нас, то мы стараемся планировать всё где-то на год вперёд. Для нас так лучше всего. Так делают многие команды — они строят планы надолго вперёд. Иногда это перекрывает другие возможности, но у тебя должно быть видение вопроса, того, что ты хочешь делать, и для нас комфортно знать, что мы будем делать через год. Мы уже ведём переговоры на зиму, весну и стараемся быть ответственными относительно этих планов, чтобы дать возможность заранее узнать о наших концертах и быть готовыми к тому, чтобы всё распланировать и посетить наши концерты».



Об участии в записи дебютного альбома гитариста LAMB OF GOD:



«Для меня было честью петь на альбоме Mark'a, это очень классная пластинка. Одним из самых классных треков с этого альбома является тот, где поёт Честер Беннингтон. Это, насколько я понимаю, последняя его запись. И я считаю, что это добавляет ей нечто особенное. Я люблю Mark'a — он отличный гитарист. LAMB OF GOD — моя любимая металл-команда. И иметь возможность сотрудничать с ним, встретиться с ним и просто потусить и всё такое — это... круто, он очень классный. И я считаю, что он крут».



О Честере Беннингтоне:



«Это невероятная трагедия, что мы его потеряли. Он был просто отличным человеком. Он и я страдали примерно от одного и того же. И осознание того, что он выбрал такой вариант, просто угнетает меня. Я вспоминаю об этом и думаю: "Эх, чувак, я бы хотел иметь возможность просто ему позвонить или поговорить с ним в сети"... Это сложная ситуация. Мне его не хватает, я его любил. Я сегодня утром бегал и слушал LINKIN PARK, флюиды Честера... просто до мурашек».



О самом странном месте, где он слышал песни PAPА ROACH:



«В кабинете врача. Я такой: "Что вообще происходит?" Играла "Scars", я сидел в фойе и смотрю, люди смотрят в телефон, потом смотрят на меня, туда-сюда. И я такой: "О мой Бог, какого чёрта?" Я тут всего лишь сдать кровь. Ну ладно вам, а?!»















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