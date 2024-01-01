21 фев 2024



Вокалист PAPA ROACH 12 лет не брал в рот крепкого



Jacoby Shaddix опубликовал следующее сообщение:



«Как же круто.... 19 февраля исполняется 12 лет, как я свободен от алкоголя. Я преисполнен гордости и чувства огромной радости. Спасибо всем людям, которые поддерживали меня на этом пути!»





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