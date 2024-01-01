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Гитарист PAPA ROACH: «Ждите разнообразного альбома!»



Jerry Horton в недавнем интервью ответил на вопрос, отличался ли опыт работы над новым альбомом от того, как создавался Ego Trip:



«Я бы сказал, что, может быть, ощущения — ну, определенно, ощущения были другими, потому что мы перемещались по разным продюсерам, разным студиям, но я полагаю, что энергия осталась прежней. Мы все еще в восторге от работы. И первая песня, которая выходит, — это хит. Тяжелая, запоминающаяся — песня точно засядет у вас в голове. И альбом разнообразен, как и предыдущий. Он экспериментальный, эмоциональный, динамичный. Я уверен, что несмотря на то, что опыт был другим, с предыдущей пластинкой у него больше общего, чем нет».







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