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*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 74
*David встретил Sarah 33
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 20
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Papa Roach

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20 янв 2024 : 		 CHRIS DAUGHTRY в композиции PAPA ROACH

27 окт 2023 : 		 Концертное видео PAPA ROACH

24 окт 2023 : 		 PAPA ROACH пожертвовали $150,000

17 окт 2023 : 		 PAPA ROACH набрали миллиард

13 сен 2023 : 		 PAPA ROACH исполнили худший кавер AEROSMITH?

19 июл 2023 : 		 JACOBY SHADDIX: «KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как следующие METALLICA»

19 июл 2023 : 		 PAPA ROACH выступили в небольшом клубе

5 июл 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Пока думаем лишь об отдельных треках»

30 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Лидеры в пандемию не блеснули»

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH

20 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Рад, что ню-металл теперь уважают»

9 июн 2023 : 		 PAPA ROACH: «Многие новые группы под влиянием ню-металла и эмо»

11 май 2023 : 		 PAPA ROACH работают над новым материалом

12 апр 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о включении хита группы в сериал «Шершни»

3 мар 2023 : 		 Семейный подряд PAPA ROACH

30 янв 2023 : 		 Делюкс-версия от PAPA ROACH

11 дек 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

5 ноя 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о трезвости

29 сен 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Наша глобальная цель — продолжение дела рок-н-ролла!»

8 сен 2022 : 		 Гитарист PAPA ROACH — о песне METALLICA, которая побудила его играть на гитаре

13 авг 2022 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Мы мало тусим вне тура»

5 авг 2022 : 		 Басист PAPA ROACH: «Писать — в кайф!»

17 июн 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

19 апр 2022 : 		 Басит PAPA ROACH — о приёме фанатами новой музыки

16 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — об успехе "Last Resort"

7 апр 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH
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CHRIS DAUGHTRY в композиции PAPA ROACH



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"Scars" feat. CHRIS DAUGHTRY, концертный трек от PAPA ROACH, доступен прослушивания ниже.




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