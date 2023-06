сегодня



Вокалист PAPA ROACH: «Рад, что ню-металл теперь уважают»



Jacoby Shaddix в рамках пресс-конференции на фестивале Hellfest ответил на вопрос, как он относится к предполагаемому возрождению ню-металла в последние годы, отчасти благодаря целой новой волне интересных исполнителе:



«Ностальгия — очень мощная штука, и так здорово видеть, что та эпоха возвращается. Отчасти это связано со временем. А ещё отчасти дело в новом поколении групп, которые ещё детьми слушали такие группы, как PAPA ROACH, KORN, DEFTONES, LIMP BIZKIT, LINKIN PARK, они слушали именно эти группы, и эта музыка повлияла на них. А теперь у таких групп, как OF MICE & MEN или BRING ME THE HORIZON, вы можете услышать элементы ню-метала в их музыке. И это чертовски круто».



Что касается «отхода» PAPA ROACH от ню-металла, Shaddix объяснил:



«Это было необходимо. Эволюция нужна всегда. И какое-то время я очень презирал ярлык "ню-металл", потому что все пытались сравнить нас с LIMP BIZKIT или с LINKIN PARK, а мы отвечали: "Нет, мы сами по себе". И мы на протяжении долгих лет доказывали, что мы стоим особняком. И сейчас, когда мы вспоминаем прошлое, будучи уже взрослыми людьми, я с гордостью говорю об участии в этом движении. Приятно, что оно наконец-то получило уважение в поп-культуре. Я считаю, что в своё время люди относились к этому жанру свысока. А теперь, по прошествии лет, к нему появилось уважение, и это круто».







