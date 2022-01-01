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*CORONER начнут запись зимой 26
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKI... 18
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Papa Roach

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Вокалист PAPA ROACH — о трезвости



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Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в рамках недавней беседы ответил на вопрос, когда рок-н-ролльный образ жизни стал для него слишком притягательным, что чуть не погубило его семью, и как он встал на путь трезвости:

«Только когда я отправился в турне в поддержку [альбома PAPA ROACH 2000 года] "Infest", алкоголизм, алкогольный образ жизни, по-моему, полностью завладели мной. Вот тогда-то всё и закрутилось на полную катушку... Мы хотели буянить, мужик. Мы все просто хотели буйствовать, и у нас были люди, которые согласились с этим. Мне казалось, что я попал в 1980-е на пару лет. Я решил: "Давай, чувак"».

На вопрос, скучает ли он по какому-либо аспекту своих алкогольных дней, он ответил:

«Тогда у меня было много прекрасных моментов и много не очень приятных. Это были как самые высокие взлёты, так и самые низкие падения. И я полагаю, что непостоянство внутри этой ситуации было тем, что меня по-настоящему испортило. Я не был хорошим парнем. У меня была хорошая репутация, и я был добр к людям; это правда. Я не был добр к себе. Я не был добр к своей жене. Я не был добр к людям, которые были мне близки. Незнакомым людям я говорю: "Как дела, братан? Рад тебя видеть". А потом я засовывал голову в двери и разрушал отели. Я разрушил кучу отелей в этом туре, чувак. Иногда всё было в порядке, а местами это было просто удручающе».

На вопрос о том, становится ли ему легче или труднее оставаться трезвым с течением времени, Jacoby ответил:

«Это намного легче. Для меня это перестало быть проблемой. Не хочу показаться грубым или странным, но я скорее суну пистолет в рот, чем выпью. Потому что я знаю, что выпивка — это медленный путь к несчастной, одинокой, изолированной смерти. Это не для меня. В моей жизни слишком много замечательных событий, ради которых стоит жить. В этом мире так много того, что вдохновляет, что прекрасно, что просто переполняет душу. И да, это музыка; это быть творческой личностью; это дружба; это моя духовность; это моя семья; это мои дети; это моя группа; это моя связь с моей группой. И даже иногда мне хочется сказать: "А-а-а, моя группа сводит меня с ума. А-а-а". Когда со мной что-то не так, я должен разобраться в этом, и точка!»




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