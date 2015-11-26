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Papa Roach

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28 янв 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

21 янв 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

25 дек 2021 : 		 PAPA ROACH получили серебро

16 дек 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Если наш альбом и заслужил Грэмми, то это новая пластинка»

10 дек 2021 : 		 Акустика от PAPA ROACH

9 дек 2021 : 		 PAPA ROACH отобрали 14 песен

29 окт 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

10 сен 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

8 авг 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 авг 2021 : 		 Вокалист FEVER 333 в новом треке PAPA ROACH

16 июн 2021 : 		 PAPA ROACH и VIZE: Видео

24 май 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

12 май 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы записали лучшую пластинку!»

10 апр 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

6 апр 2021 : 		 PAPA ROACH сводят альбом

30 мар 2021 : 		 Новую музыку PAPA ROACH ждите летом

25 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Чем глубже мы погружались в процесс, тем больше хотели в кроличью норку»

24 мар 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

23 мар 2021 : 		 Стрим от PAPA ROACH

16 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Новая пластинка снесёт многим крышу!»

24 фев 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы ничего не выпустим до 2022 года»

23 фев 2021 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA в треке PAPA ROACH

28 янв 2021 : 		 Звезда TikTok в новой версии песни PAPA ROACH

4 янв 2021 : 		 История "Lat Resort" PAPA ROACH

25 дек 2020 : 		 Новый ЕР PAPA ROACH доступен для прослушивания

26 ноя 2020 : 		 PAPA ROACH записали 15 демо
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Новое видео PAPA ROACH



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Stand Up, новое видео PAPA ROACH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома , выход которого предварительно запланирован на этот год.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


28 янв 2022, 00:34		какое же говно, б**, сука!


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