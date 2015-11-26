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Новое видео PAPA ROACH



Stand Up, новое видео PAPA ROACH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома , выход которого предварительно запланирован на этот год. http://www.paparoach.com

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