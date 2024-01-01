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Papa Roach

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Вокалист PAPA ROACH о сотрудничестве с CARRIE UNDERWOOD



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Jacoby Shaddix в недавнем интервью рассказал о том, как родилась идея совместного трека с CARRIE UNDERWOOD:

«Я слушал SiriusXM Octane, и она проводила интервью на Octane с одним парнем, Jose [Mangin], а он вроде как металхэд, верно? И она говорила о своей любви к року и металлической музыке, и она упомянула PAPA ROACH. И кто-то написал мне сообщение, типа: "Ты слышал это интервью?". А я такой: "О, черт. Что случилось? Она наша фанатка? Это же круто!" И вот у нас было шоу в Нэшвилле, и я пригласил ее и ее мужа на шоу. Она пришла на шоу, ей понравилось. Мы с женой были в Вегасе, заглянули в одну из ее резиденций, пообщались после ее шоу и подружились. А потом одно за другим, и вот у нас появилась эта песня, и мы обратились к ней, типа: "Эй, у нас есть вот такая песня". И мы всегда представляли себе ее с женским вокалом, дуэтом. И она согласилась. Так что все получилось очень здорово и органично. Это не было подстроено сильными мира сего. И да, она просто замечательная вокалистка. Это было потрясающе».

Что касается возможности того, что PAPA ROACH и Underwood однажды исполнят эту песню вживую, Jacoby сказал:

«О, Боже, это просто мечта. Это было бы круто. На самом деле мы несколько раз пели эту песню вместе в студии. После того как она закончила записывать свой вокал, мы сделали несколько TikToks и тому подобное. И она такая: "Ну что, как дела? Мы будем петь эту вещь вместе? А я такой: " Отлично, начинаем". Я простой рок-парень, а она — супер-пупер, потрясающая вокалистка. И мы начали петь вместе в живую в помещении, и это было здорово. Это было круто, чувак. Так что я бы точно хотел исполнить эту песню вживую!»




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