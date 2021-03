сегодня



Новое видео PAPA ROACH



"Broken As Me" с участием Danny Worsnop'а из ASKING ALEXANDRIA, новое видео группы PAPA ROACH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Greatest Hits Vol. 2 - The Better Noise Years", выпущенного 19 марта на Better Noise Music.



Трек-лист:



01. Born For Greatness (Remastered 2020)



02. Help (Remastered 2020)



03. Elevate (Remastered 2020)



04. Come Around (Remastered 2020)



05. Broken As Me (feat. Danny Worsnop of Asking Alexandria)*



06. Falling Apart (Remastered 2020)



07. Who Do You Trust? (Remastered 2020)



08. Gravity (feat. Maria Brink) (Remastered 2020)



09. American Dreams (Remastered 2020)



10. Face Everything And Rise (Remastered 2020)



11. Periscope (feat. Skylar Grey) (Remastered 2020)



12. Still Swingin' (Remastered 2020)



13. The Ending (Remastered 2020)



14. Burn (Remastered 2020)



15. Kick In The Teeth (Remastered 2020)



16. Elevate (Aelonia Remix)*



17. Help (Aelonia Remix)*



18. Born For Greatness (Cymek Remix) *



19. Top Of The World (Aelonia Remix)*



20. Face Everything And Rise (Live Acoustic) *



21. Leader Of The Broken Hearts (Live Acoustic)*



* previously unreleased













