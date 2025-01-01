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Papa Roach

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|||| 27 янв 2025

PAPA ROACH: «Альбом будет в конце этого/начале следующего года»



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JACOBY SHADDIX на вопрос Audacy Check о том, готовится ли новый альбом PAPA ROACH, ответил следующее:

«Мы были в студии на протяжении 2024 года и работали над огромным количеством музыки, и у нас есть песни в разных состояниях. Есть песни, которые полностью закончены. Есть песни, которые состоят из куплетов и припевов, и нам нужно дописать бридж или вернуться к ним, чтобы переделать их и поработать над ними. Так что они находятся в разных состояниях. Есть еще пара песен, в которых только акустическая гитара и вокал, и это, типа, «Ладно, эта будет хитом. Мы просто должны взять и, например, свести песню. Так что у нас есть куча материала в виде демо. И в течение всего этого года мы продолжаем возвращаться в студию и доделывать эти части. Менеджмент говорит: «Давайте попробуем выпустить альбом позже в этом году». А я отвечаю: «Я хочу выпускать музыку в течение всего года». И в конце концов это приведет к альбому. Будь то конец 2025 или начало 2026 года, будет новый альбом PAPA ROACH.

Музыка, которую мы сейчас делаем, очень нас вдохновляет, и мы от нее просто тащимся. Когда ты возвращаешься в студию, ты просто не знаешь, что тебя ждет. А после того, как мы написали «Even If It Kills Me», я просто подумал: «О, началось. Вперед!»»




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