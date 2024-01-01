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*Йе в BURZUM 46
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Papa Roach

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20 янв 2024 : 		 CHRIS DAUGHTRY в композиции PAPA ROACH

27 окт 2023 : 		 Концертное видео PAPA ROACH

24 окт 2023 : 		 PAPA ROACH пожертвовали $150,000

17 окт 2023 : 		 PAPA ROACH набрали миллиард

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19 июл 2023 : 		 JACOBY SHADDIX: «KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как следующие METALLICA»

19 июл 2023 : 		 PAPA ROACH выступили в небольшом клубе

5 июл 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Пока думаем лишь об отдельных треках»

30 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Лидеры в пандемию не блеснули»

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH

20 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Рад, что ню-металл теперь уважают»

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11 май 2023 : 		 PAPA ROACH работают над новым материалом

12 апр 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о включении хита группы в сериал «Шершни»

3 мар 2023 : 		 Семейный подряд PAPA ROACH

30 янв 2023 : 		 Делюкс-версия от PAPA ROACH

11 дек 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

5 ноя 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о трезвости

29 сен 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Наша глобальная цель — продолжение дела рок-н-ролла!»

8 сен 2022 : 		 Гитарист PAPA ROACH — о песне METALLICA, которая побудила его играть на гитаре

13 авг 2022 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Мы мало тусим вне тура»

5 авг 2022 : 		 Басист PAPA ROACH: «Писать — в кайф!»

17 июн 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

19 апр 2022 : 		 Басит PAPA ROACH — о приёме фанатами новой музыки

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|||| 25 янв 2024

Вокалист PAPA ROACH о Честере Беннингтоне



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Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в интервью iHeartRadio рассказал о своей дружбе с Честером Беннингтоном:

«Я познакомился с ним давным-давно. Это было в 2000 или 99 году. Да, скорее в 2000. Я услышал кое-что из их музыки, когда они еще назывались HYBRID THEORY, а потом распались. А потом я встретил его в Атланте. Они выступали с концертом, и я пошел посмотреть на них на сцене. Я был в восторге, типа, "О Боже мой. Эти парни — настоящий класс". Мы сдружились и отлично провели время. Мы вместе выступали на Ozzfest. Мы взяли их в тур по Америке, и мы по-настоящему сдружились. В то же время мы пытались зачать наших первенцев. В итоге у нас родились дети с разницей в месяц. Так что у Дрейвена, его сына, и моего сына Макайла разница в месяц. И это очень укрепило прочную связь между мной и этим котярой. И на протяжении многих лет мы постоянно навещали друг друга, узнавали, как дела, и знали, что у нас обоих есть свои трудности. Честно говоря, какое-то время, в начале 2000 года, я отрывался по полной, и он отрывался вместе со мной, просто веселился. И в какой-то момент мы оба поняли, что эта жизнь закончилась. И мы оба боролись с этими демонами на протяжении многих лет, и я благодарен ему за это.

У меня просто болит сердце от осознания того, как он ушел, и от потери фанатов, но самое главное — его сына. Боже, как же это больно для моей души. Но какой удивительный человек, оказавший такое огромное влияние на музыку, творчество и рок. И он будет звучать в веках благодаря своей музыке».




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