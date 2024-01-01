25 янв 2024



Вокалист PAPA ROACH о Честере Беннингтоне



Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в интервью iHeartRadio рассказал о своей дружбе с Честером Беннингтоном:



«Я познакомился с ним давным-давно. Это было в 2000 или 99 году. Да, скорее в 2000. Я услышал кое-что из их музыки, когда они еще назывались HYBRID THEORY, а потом распались. А потом я встретил его в Атланте. Они выступали с концертом, и я пошел посмотреть на них на сцене. Я был в восторге, типа, "О Боже мой. Эти парни — настоящий класс". Мы сдружились и отлично провели время. Мы вместе выступали на Ozzfest. Мы взяли их в тур по Америке, и мы по-настоящему сдружились. В то же время мы пытались зачать наших первенцев. В итоге у нас родились дети с разницей в месяц. Так что у Дрейвена, его сына, и моего сына Макайла разница в месяц. И это очень укрепило прочную связь между мной и этим котярой. И на протяжении многих лет мы постоянно навещали друг друга, узнавали, как дела, и знали, что у нас обоих есть свои трудности. Честно говоря, какое-то время, в начале 2000 года, я отрывался по полной, и он отрывался вместе со мной, просто веселился. И в какой-то момент мы оба поняли, что эта жизнь закончилась. И мы оба боролись с этими демонами на протяжении многих лет, и я благодарен ему за это.



У меня просто болит сердце от осознания того, как он ушел, и от потери фанатов, но самое главное — его сына. Боже, как же это больно для моей души. Но какой удивительный человек, оказавший такое огромное влияние на музыку, творчество и рок. И он будет звучать в веках благодаря своей музыке».







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