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CARRIE UNDERWOOD о сотрудничестве с PAPA ROACH



CARRIE UNDERWOOD поделилась мнением о записи совместного трека с PAPA ROACH.



«Я очень люблю группу PAPA ROACH и Jacoby, и для меня было большой честью получить приглашение записать с ними "Leave A Light On". Это прекрасная песня, и ее смысл и миссия группы — привлечь внимание к проблеме предотвращения самоубийств и психического здоровья — что как никогда актуально!»



Jacoby Shaddix: «Мы были потрясены тем, что Carrie оказалась открыта для нашей миссии, а услышав силу ее голоса во время записи, мы были просто ошарашены. Ее вокальные способности не только не имеют себе равных, но и воздействие ее голоса придает новый смысл нашему делу и поможет людям по всему миру. Для нас большая честь, что "рок-звезда" вместе с нами оживила этот трек!»







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