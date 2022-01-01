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Вокалист PAPA ROACH: «Наша глобальная цель — продолжение дела рок-н-ролла!»



Jacoby Shaddix в рамках недавнего интервью рассказал о том, каким образом они выбирают, с кем сотрудничать:



«Мы всегда держим ухо востро. Мы следим за тем, что нового, что популярно. Я считаю, что это и есть часть удовольствия от музыки — открывать для себя что-то новое. Но в то же время какую ответственность мы несём сами? Как нам нести факел рок-н-ролла? Это наша цель. Я не знаю, должны ли мы быть группой, которая добивается этого, но, когда вы ставите это во главу угла, вы думаете: "Как мы отправим наших поклонников в увлекательное путешествие? Каким будет это путешествие? И я уверен, что в этом отношении мы всегда выкладываемся по полной. Иногда мы заходим слишком далеко, и фанаты спрашивают: "Какого хрена вы делаете?" Мы отвечаем: "Чувак, просто дай лет пять, и тогда вы всё поймете". Мы пришли к вам из будущего, а будущее — это круто».







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