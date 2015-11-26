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Вокалист PAPA ROACH : «Чем глубже мы погружались в процесс, тем больше хотели в кроличью норку»



Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в недавнем интервью рассказал о будущем альбоме группы:



«Мы закончили его на три четверти. Мы арендовали дом в августе, заперлись там на месяц. Сдавали тесты на COVID, заказывали еду. Плюс у нас есть друг, который отлично готовит, он приехал к нам. Мы питались на месте, все там жили. И никто не уходил никуда в течение месяца. 24 часа в сутки в течение месяца только музыка. По большому счёту каждый час что-то происходило. И мы потерялись в креативе.



Я понял, что нам надо встряхнуться, потому что последние несколько альбомов мы шли в студию и там начинали сочинять. Я, Tobin [Esperance, бас], Jerry [Horton, гитара] и Tony [Palermo, барабаны] решили: "Давайте сделаем всё по-другому". И эти затворнические флюиды возымели действие... Чем глубже ты погружаешься в творческий процесс, тем больше тебе хочется залезть поглубже к кролику в норку, попробовать что-то ещё и ещё. И этот опыт дал нам возможность найти новое звучание, создать какие-то новые темы и сплотить и связать нас друг с другом ещё крепче. Мы занимаемся этим годами и стали терять связь друг с другом, находясь дома.



Это как семья в чистом виде. Это мои братья. Я провёл большую часть жизни вместе с этими ребятами в турне. И пока мы были по домам, появилось ощущение: "Это всё хорошо, но мне хочется к другой семье, я скучаю по ней".



Мы создали достаточно музыки и сейчас вносим финальные правки. Я могу сказать тебе, чувачок, это новая эра, новая фаза... Я невероятно доволен результатом. Я считаю, что это чуть ли не лучшее, что я вообще сочинил. Это зрелый материал, но не потерявший толики безрассудства. Это как двойная стилистика. И мы записали первую в своей карьере акустическую балладу. "О, милая, милая, милая, детка" — что-то из этой серии. Это песня, которая просто берёт тебя за жабры и погружает с головой в переживания. Это просто супердинамическая рок-запись, которая, как я думаю, сорвёт многим крышу!»







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