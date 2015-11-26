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Papa Roach

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25 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Чем глубже мы погружались в процесс, тем больше хотели в кроличью норку»

24 мар 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

23 мар 2021 : 		 Стрим от PAPA ROACH

16 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Новая пластинка снесёт многим крышу!»

24 фев 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы ничего не выпустим до 2022 года»

23 фев 2021 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA в треке PAPA ROACH

28 янв 2021 : 		 Звезда TikTok в новой версии песни PAPA ROACH

4 янв 2021 : 		 История "Lat Resort" PAPA ROACH

25 дек 2020 : 		 Новый ЕР PAPA ROACH доступен для прослушивания

26 ноя 2020 : 		 PAPA ROACH записали 15 демо

13 ноя 2020 : 		 Новое видео PAPA ROACH

6 ноя 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH

28 окт 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH

5 окт 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Став отцом, я поменял взгляды на жизнь»

30 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

13 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

29 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

24 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

14 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

27 июн 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

25 июн 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Я — с моими цветными братьями и сёстрами!»

23 июн 2020 : 		 Обновленная версия от PAPA ROACH

21 июн 2020 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2021

14 июн 2020 : 		 PAPA ROACH целиком исполнят "Infest"

1 июн 2020 : 		 В новый альбом PAPA ROACH войдут «тяжёлые и агрессивные» темы

5 май 2020 : 		 Карантинное видео PAPA ROACH
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Вокалист PAPA ROACH: «Чем глубже мы погружались в процесс, тем больше хотели в кроличью норку»



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Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в недавнем интервью рассказал о будущем альбоме группы:

«Мы закончили его на три четверти. Мы арендовали дом в августе, заперлись там на месяц. Сдавали тесты на COVID, заказывали еду. Плюс у нас есть друг, который отлично готовит, он приехал к нам. Мы питались на месте, все там жили. И никто не уходил никуда в течение месяца. 24 часа в сутки в течение месяца только музыка. По большому счёту каждый час что-то происходило. И мы потерялись в креативе.

Я понял, что нам надо встряхнуться, потому что последние несколько альбомов мы шли в студию и там начинали сочинять. Я, Tobin [Esperance, бас], Jerry [Horton, гитара] и Tony [Palermo, барабаны] решили: "Давайте сделаем всё по-другому". И эти затворнические флюиды возымели действие... Чем глубже ты погружаешься в творческий процесс, тем больше тебе хочется залезть поглубже к кролику в норку, попробовать что-то ещё и ещё. И этот опыт дал нам возможность найти новое звучание, создать какие-то новые темы и сплотить и связать нас друг с другом ещё крепче. Мы занимаемся этим годами и стали терять связь друг с другом, находясь дома.

Это как семья в чистом виде. Это мои братья. Я провёл большую часть жизни вместе с этими ребятами в турне. И пока мы были по домам, появилось ощущение: "Это всё хорошо, но мне хочется к другой семье, я скучаю по ней".

Мы создали достаточно музыки и сейчас вносим финальные правки. Я могу сказать тебе, чувачок, это новая эра, новая фаза... Я невероятно доволен результатом. Я считаю, что это чуть ли не лучшее, что я вообще сочинил. Это зрелый материал, но не потерявший толики безрассудства. Это как двойная стилистика. И мы записали первую в своей карьере акустическую балладу. "О, милая, милая, милая, детка" — что-то из этой серии. Это песня, которая просто берёт тебя за жабры и погружает с головой в переживания. Это просто супердинамическая рок-запись, которая, как я думаю, сорвёт многим крышу!»

PAPA ROACH





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