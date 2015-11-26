13 авг 2020



Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH



Калифорнийские рокеры PAPA ROACH исполнили песню "Last Resort" во время онлайн-выступления, которое они назвали "Infest In-Studio". Прямая трансляция события состоялась 20 июня из Сакраменто.











































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