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Вокалист PAPA ROACH — о включении хита группы в сериал «Шершни»



Jacoby Shaddix поделился своими впечатлениями о том, что хит PAPA ROACH "Last Resort" появился в пилотном эпизоде второго сезона сериала «Шершни»:



«Нет, я пока не смотрел, но все говорят мне, что я должен это сделать. Они говорят: "Чувак, не проспи это шоу, брат. Оно потрясающее". И это отличное предложение для нас. И это классная возможность включить в сериал наш классический трек спустя много лет.



Самое замечательное в этом то, что наша музыка старой школы и музыка новой школы привлекает новое поколение поклонников рока. То, что происходило с RED HOT CHILI PEPPERS в 2000 году, сейчас происходит с нами, и это меня просто поражает. Потому что я был большим поклонником CHILI PEPPERS в течение многих лет, и когда у них началась вторая волна их истории, это потрясло меня. И я вижу ещё долгие годы для P-ROACH; я не думаю, что это дело заглохнет. И такие попадания в сериал, как это случилось с "Yellowjackets", ставший уже культовым для многих людей, — это хороший знак».







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