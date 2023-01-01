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*XXV — бабка ягодка опять! 50
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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Papa Roach

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12 апр 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о включении хита группы в сериал «Шершни»

3 мар 2023 : 		 Семейный подряд PAPA ROACH

30 янв 2023 : 		 Делюкс-версия от PAPA ROACH

11 дек 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

5 ноя 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о трезвости

29 сен 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Наша глобальная цель — продолжение дела рок-н-ролла!»

8 сен 2022 : 		 Гитарист PAPA ROACH — о песне METALLICA, которая побудила его играть на гитаре

13 авг 2022 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Мы мало тусим вне тура»

5 авг 2022 : 		 Басист PAPA ROACH: «Писать — в кайф!»

17 июн 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

19 апр 2022 : 		 Басит PAPA ROACH — о приёме фанатами новой музыки

16 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — об успехе "Last Resort"

7 апр 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

7 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о названии нового альбома

5 мар 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

1 мар 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

28 янв 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

21 янв 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

25 дек 2021 : 		 PAPA ROACH получили серебро

16 дек 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Если наш альбом и заслужил Грэмми, то это новая пластинка»

10 дек 2021 : 		 Акустика от PAPA ROACH

9 дек 2021 : 		 PAPA ROACH отобрали 14 песен

29 окт 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

10 сен 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

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2 авг 2021 : 		 Вокалист FEVER 333 в новом треке PAPA ROACH
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Вокалист PAPA ROACH — о включении хита группы в сериал «Шершни»



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Jacoby Shaddix поделился своими впечатлениями о том, что хит PAPA ROACH "Last Resort" появился в пилотном эпизоде второго сезона сериала «Шершни»:

«Нет, я пока не смотрел, но все говорят мне, что я должен это сделать. Они говорят: "Чувак, не проспи это шоу, брат. Оно потрясающее". И это отличное предложение для нас. И это классная возможность включить в сериал наш классический трек спустя много лет.

Самое замечательное в этом то, что наша музыка старой школы и музыка новой школы привлекает новое поколение поклонников рока. То, что происходило с RED HOT CHILI PEPPERS в 2000 году, сейчас происходит с нами, и это меня просто поражает. Потому что я был большим поклонником CHILI PEPPERS в течение многих лет, и когда у них началась вторая волна их истории, это потрясло меня. И я вижу ещё долгие годы для P-ROACH; я не думаю, что это дело заглохнет. И такие попадания в сериал, как это случилось с "Yellowjackets", ставший уже культовым для многих людей, — это хороший знак».




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