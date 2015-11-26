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Вокалист PAPA ROACH : «Новая пластинка снесёт многим крышу!»



Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в недавнем интервью рассказал о работе над новым альбомом:



«Мы арендовали дом в августе и написали много музыки. Мы все жили в одном месте, сдавали тесты на COVID и всё такое. У нас есть друг, который отлично готовит, и он приехал к нам. Мы питались на месте, все там жили. И никто не уходил никуда в течение месяца. Так что была 24 часа музыки в сутки.



Эта пластинка, на мой взгляд, выведет нас на новый уровень. Это наше видение того, каким рок будет в будущем. Мы видим, какой вариант предлагают ARCHITECTS, — у них своя версия, у BRING ME THE HORIZON — своя. Нашими двумя последними пластинками мы несколько подняли планку для самих себя и собственной эволюции. И новая пластинка подводит черту под этим. Так что я думаю, что альбом многим сорвёт крышу, и я готов забиться на это. С нетерпением жду, когда люди всё смогут услышать!»







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