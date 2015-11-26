6 апр 2021



PAPA ROACH сводят альбом



Гитарист PAPA ROACH Jerry Horton в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме:



«У нас есть 18 песен. Сейчас мы на этапе сведения. Надеемся, что летом представим новую песню и где-то в конце года или начале следующего альбом целиком».







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