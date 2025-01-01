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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 173
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 139
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 78
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
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Papa Roach

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9 июн 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «MÖTLEY CRÜE вставляли нам палки в колеса»

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Вокалист PAPA ROACH: «Травма сына вдохновила на "Even If It Kills Me"»



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JACOBY SHADDIX в интервью ш-Rock 93.5 рассказал о том, что вдохновило его на написание лирики к новому синглу "Even If It Kills Me":

«Эта работа была начата около двух лет назад, музыкальная часть, и я впервые услышал ее как нечто из мюзиклов, просто вибрацию со струнными. Я подумал: «Это звучит кинематографично. Звучит так, будто это будет путешествие, в которое мы отправим фанатов». И я тут же связался с ребятами. Я такой: «Чувак, я не могу дождаться, когда попаду в студию, чтобы записать эту песню». Потом в жизни случаются события, и кое-что происходит. Мой старший сын пережил травмирующий разрыв. Весь его мир был разрушен, и я видел, как мой сын просто рассыпался. И это было тяжело. Но мне также пришлось повторять: «Эй, парень, в жизни есть суровые реалии, и иногда люди не такие, какими они себя показывают, и у них есть две стороны. И ты понял одну из них, а потом в конце концов обнаружил другую, темную сторону, и тебе было больно». И мне было очень тяжело наблюдать, как мой сын просто разваливается на куски. Песня родилась в тот момент, когда я подумал: «Я хочу быть в состоянии помочь тебе, но я также знаю, что ты должен пройти через горнило». И я знаю, что «я не оставлю тебя. Я здесь с тобой, но я также буду стоять в этом огне вместе с тобой». И я хочу взять на себя эту боль. Я бы хотел, но иногда нам приходится проходить через такие события в жизни, которые закаляют характер. Кто ты? Можете ли вы подняться? Мой сын смог подняться».




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