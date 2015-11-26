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Papa Roach

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26 ноя 2020 : 		 PAPA ROACH записали 15 демо

13 ноя 2020 : 		 Новое видео PAPA ROACH

6 ноя 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH

28 окт 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH

5 окт 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Став отцом, я поменял взгляды на жизнь»

30 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

13 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

29 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

24 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

14 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

27 июн 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

25 июн 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Я — с моими цветными братьями и сёстрами!»

23 июн 2020 : 		 Обновленная версия от PAPA ROACH

21 июн 2020 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2021

14 июн 2020 : 		 PAPA ROACH целиком исполнят "Infest"

1 июн 2020 : 		 В новый альбом PAPA ROACH войдут «тяжёлые и агрессивные» темы

5 май 2020 : 		 Карантинное видео PAPA ROACH

27 апр 2020 : 		 Музыканты DEFTONES, AVENGED SEVENFOLD и KORN присоединились к PAPA ROACH

16 апр 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH старается найти луч надежды

6 апр 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH почтил память Билла Уизерса

26 мар 2020 : 		 Новое видео PAPA ROACH

18 мар 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы пересмотрим ранний материал»

13 мар 2020 : 		 PAPA ROACH отменили европейские концерты из-за короновируса

10 мар 2020 : 		 PAPA ROACH выпустят документальный фильм

13 сен 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH

13 сен 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH
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|||| сегодня

PAPA ROACH записали 15 демо



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Барабанщик PAPA ROACH Tony Palermo в недавнем интервью рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:

«Пару недель назад я закончил запись 15 или около того барабанных партий для всех новых песен. Мы уже сообщали об этом, так что никакого секрета нет. Понятное дело, что на карантине мы старались быть креативными, и что ещё нам остаётся делать в это время? И нет лучше варианта, чем придумать и записать новую пластинку!»

PAPA ROACH Is Recording 15 Songs For New Album;





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