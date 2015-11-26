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PAPA ROACH записали 15 демо



Барабанщик PAPA ROACH Tony Palermo в недавнем интервью рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:



«Пару недель назад я закончил запись 15 или около того барабанных партий для всех новых песен. Мы уже сообщали об этом, так что никакого секрета нет. Понятное дело, что на карантине мы старались быть креативными, и что ещё нам остаётся делать в это время? И нет лучше варианта, чем придумать и записать новую пластинку!»













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