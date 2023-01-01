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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
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Papa Roach

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PAPA ROACH: «Многие новые группы под влиянием ню-металла и эмо»



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Участники PAPA ROACH Tobin Esperance и Jerry Horton в беседе на Rock Am Ring поговорили об участии в фестивале Sick New World, который был назван главным событием в области альтернативной музыки и ню-металла.

Tobin: «О, это круто. Я считаю, что всё это здорово. Все веселятся. Многие из новых исполнителей находятся под влиянием эпохи ню-металла и эмо-музыки. Так что всё это снова возвращается, что очень хорошо для такой группы, как мы. Мы можем прославить то время и ту музыку. И мы увидели многих наших старых друзей. Я считаю, что всё прошло отлично!»

Jerry: «Всё это было круто. Там собралось 85 тысяч человек, так что очевидно, что люди хотят подобное видеть. Было очень весело!»




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