Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DEE SNIDER защитил альбом METALLICA "Load" от нападок слушат... 71
*STEVEN WILSON назвал GRETA VAN FLEET «ужасной группой» и «тр... 54
*SLIPKNOT официально расстались с перкуссионистом 31
*Басист CHILDREN OF BODOM: «Финская металл-сцена сейчас сильн... 30
*Группа RAMMSTEIN выступит в Лужниках! 24
[= ||| все новости группы



*

Papa Roach

*



26 мар 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH

16 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления PAPA ROACH

29 янв 2019 : 		 Новая награда PAPA ROACH

14 дек 2018 : 		 Новая песня PAPA ROACH

17 ноя 2018 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

7 окт 2018 : 		 Новое видео PAPA ROACH

27 сен 2018 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом альбоме

5 сен 2018 : 		 PAPA ROACH: «85% альбома готово!»

21 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH

9 авг 2018 : 		 У PAPA ROACH есть 13-14 песен

30 мар 2018 : 		 Новое видео PAPA ROACH

15 фев 2018 : 		 Новое видео PAPA ROACH

5 фев 2018 : 		 Новое видео PAPA ROACH

25 дек 2017 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 ноя 2017 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Меня немного раздражают те, кто снимает видео на концертах»

9 окт 2017 : 		 У PAPA ROACH уже есть пять — шесть новых тем

7 окт 2017 : 		 PAPA ROACH выпустили ЕР

25 сен 2017 : 		 PAPA ROACH исполнили кавер LINKIN PARK

22 сен 2017 : 		 Обучающее видео от PAPA ROACH

16 авг 2017 : 		 Новое видео PAPA ROACH

31 июл 2017 : 		 Акустика от PAPA ROACH

29 июн 2017 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Многие не любят Fred'a Durst'a»

28 июн 2017 : 		 Новое видео PAPA ROACH

11 июн 2017 : 		 PAPA ROACH уже думают о новом материале

8 июн 2017 : 		 Новое видео PAPA ROACH

29 май 2017 : 		 Новая песня PAPA ROACH
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Новое видео PAPA ROACH



*
zoom
*
* *
"Elevate", новое видео группы PAPA ROACH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Who Do You Trust?", выходящего выпущенного в январе.



PAPA ROACH Releases Official Music Video For




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


26 мар 2019, 16:44		имаджиндраконс детектед


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 427

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Abney Park Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом