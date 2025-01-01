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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 124
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 38
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 34
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 21
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Papa Roach

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27 мар 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 мар 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Травма сына вдохновила на "Even If It Kills Me"»

28 фев 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

3 фев 2025 : 		 PAPA ROACH обещают разнообразный альбом

27 янв 2025 : 		 PAPA ROACH: «Альбом будет в конце этого/начале следующего года»

22 янв 2025 : 		 Новая песня PAPA ROACH

7 янв 2025 : 		 CARMINE APPICE: «PAPA ROACH — это круто»

31 дек 2024 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2025

21 ноя 2024 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Ждите разнообразного альбома!»

16 ноя 2024 : 		 PAPA ROACH готовят песню

28 окт 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом материале

7 окт 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Хочу, чтобы меня помнили как того, кто стоит на своем»

12 авг 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о сотрудничестве с CARRIE UNDERWOOD

6 авг 2024 : 		 CARRIE UNDERWOOD о сотрудничестве с PAPA ROACH

3 авг 2024 : 		 PAPA ROACH побил DAUGHTRY

2 авг 2024 : 		 Новое видео PAPA ROACH

1 авг 2024 : 		 CARRIE UNDERWOOD споет с PAPA ROACH

20 июл 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Не все из моих друзей хорошо кончили»

20 июн 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы стараемся оставаться актуальными и аутентичными»

9 июн 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «MÖTLEY CRÜE вставляли нам палки в колеса»

29 май 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «К концу года у нас будет больше, чем альбом»

11 апр 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Сейчас самое время для рок-н-ролла!»

31 мар 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «2025 будет для нас очень крутым!»

21 фев 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH 12 лет не брал в рот крепкого

13 фев 2024 : 		 PAPA ROACH на WASSERMAN MUSIC

6 фев 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Этот год для PAPA ROACH будет особенным!»
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|||| сегодня

Новое видео PAPA ROACH



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PAPA ROACH представили видео на обновленную версию "Even If It Kills Me", режиссерами которого были Jesse Davey и Ed Shires.




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